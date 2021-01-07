В МИД Армении назвали утверждения Баку безосновательными

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопросы российского информагентства «Интерфакс».

«Эти утверждения совершенно пусты и безосновательны. Заявление от 9 ноября не накладывает никаких ограничений на контакты между Арменией и Арцахом [Нагорным Карабахом – ред.] на разных уровнях. Трехстороннее заявление от 9 ноября, направленное на установление режима прекращения огня и размещение российских миротворцев в Арцахе, не фиксирует какого-либо соглашения по статусу Арцаха. И с этой точки зрения все утверждения о том, что в статусе Арцаха произошли изменения, не соответствуют действительности. Статус Арцаха должен быть определен в результате мирного процесса, основанного на принципах, предложенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ, на принципе права народов на самоопределение», - заявила Анна Нагдалян.

На вопрос о том, как армянская сторона оценивает выполнение Азербайджаном трехстороннего заявления от 9 ноября, пресс-секретарь МИД Армении ответила так: «В результате заявления от 9 ноября широкомасштабные боевые действия были прекращены и российские миротворцы были размещены в Арцахе. При этом, азербайджанская сторона нарушала и продолжает нарушать ряд ключевых положений трехстороннего заявления.

Так, согласно первому пункту трехстороннего заявления, стороны должны остановиться на занимаемых ими позициях по состоянию на 10 ноября и завершить боевые действия. Между тем, азербайджанская сторона более чем через месяц после установления режима прекращения огня осуществила военные действия в направлении населенных пунктов Старый Тагер и Хцаберд Гадрутского района Арцаха, причинила человеческие потери и взяла в плен армянских военнослужащих, находящихся на месте. МИД РА в заявлении от 13 декабря упомянул о грубейшем нарушении заявления.

Азербайджанская сторона до сих пор полностью не выполняет 8-й пункт трехстороннего заявления, согласно которому должен состояться обмен военнопленными, заложниками и другими содержащимися лицами, в результате чего в Азербайджане продолжают удерживаться армянские военнопленные и заложники. Более того, азербайджанская сторона возбуждает уголовные дела против армянских военнопленных и на самом высоком уровне представляет их в качестве террористов, пытаясь препятствовать полному выполнению трехстороннего заявления от 9 ноября.

Прекращение нарушений азербайджанской стороной заявления от 9 ноября необходимо для полноценной реализации трехстороннего заявления».