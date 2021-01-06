«Попытка оправдаться»: Оценка экспертов и политических сил статьи премьера

Как отмечает политолог Степан Григорян, даже если он и согласен с историческим экскурсом переговорного процесса, сделанным Пашиняном, он не оправдывает ошибок, допущенных Пашиняном за последние два с половиной года.

«Та самоуверенность, то самолюбие, которое есть в нем и его команде, также внесло негативный вклад. Например, Никол Пашинян говорит, что Азербайджан смог сформировать в международном сообществе мнение в пользу Азербайджана, но извините, 2,5 года – это не маленький срок, да еще для правительства, пришедшего к власти путем революции, в отношении которого существует внимание со стороны мира, для того, чтобы предпринять шаги и ослабить пропаганду Азербайджана. Мир с радостью выслушал бы новую власть, но поскольку он собрал вокруг себя людей, не знающих карабахскую проблему, они не предприняли эти шаги. Например, он напомнил о Лиссабоне [Лиссабонский саммит ОБСЕ в 1996 году – ред.], но забыл сказать, что в Лиссабоне Левон Тер-Петросян применил вето, и в том же Лиссабоне, где настроения против нас, и я с ним согласен, были сильны, заявление против нас было отменено. Другой пример, когда он говорит, что Карабах вышел из переговорного процесса, и он прав, поэтому мы и критиковали Роберта Кочаряна. Но знаете ли вы, что в 2006 году при том же Роберте Кочаряне вопрос статуса Карабаха был включен в шаги Мадридских принципов?» - отметил Григорян.

Политолог, преподаватель Лихайского университета в США Арман Григорян отмечает, что многие акценты в историческом экскурсе Пашиняна весьма противоречивы.

Пашинян, в частности, пишет: «Переговорный процесс стал процессом серьезного отхода от точки подписания документа о режиме прекращения огня от 12 мая 1994 года».

«Предположим, я получил плохое наследство от родителей, которые ничего мне не оставили. Если я пойду и начну тратить его на какие-то экстравагантные вещи, входить в долги, попадать в финансовые передряги, как это оправдывает мое плохое наследство? Логически это не выдерживает никакой критики. С таким же успехом можно говорить о ветрах Юпитера. Его плохое наследие, ужасный неоправданный баланс сил и его неоправданная политика при поддержке союзников никоим образом не могут служить оправданием», - сказал Арман Григорян.

Политолог считает манипуляцией акцент, сделанный Пашиняном на том, что альтернативой войне является сдача территорий в обмен на ничего. В случае передачи территорий в обмен на ничего, по высказанному в статье мнению Пашиняна, война началась бы не на подступах Горадиза, а на подступах села Шурнух, расположенного на территории Армении.

«Мы все можем открыть и почитать эти документы, в них четко изложены гарантии, которые получит Армения, если достигнет решения путем переговоров. Даже если бы в конце мы получили то, что получили в результате войны, даже если бы мы потеряли Шуши, потеряли бы Гадрут в результате этого переговорного решения, что было не так, это все равно не оправдывает войну, потому что тогда мы спасли бы жизни», - подчеркнул политолог.

Парламентская оппозиционная партия «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») не сталакомментировать статью Пашиняна. А представитель крупнейшей оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян заявил, что ничего нового в статье не прочитал, а с анализом и оценками премьер-министра не согласен.

«Никого вообще не интересует анализ. Будучи лидером страны и имея всю информацию, которую он опубликовал, он был просто обязан сделать выводы и предпринять шаги, чтобы то, что произошло, не произошло», - заявил Арман Абовян.

В своем историческом обзоре, охватывающем примерно три десятилетия, Пашинян, по сути, указывает на ошибки трех бывших президентов. Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян пока никак не отреагировали на статью Пашиняна.