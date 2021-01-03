Под председательством премьера состоялось заседание Совбеза

В заседании принял участие и лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.
В ходе заседания Совета безопасности был обсужден ряд вопросов, связанных с ситуацией вокруг Армении и Нагорного Карабаха, гуманитарными вопросами и средой безопасностью.
В правительстве Армении прошло заседание Совета безопасности под председательством премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает Управление информации аппарата главы армянского правительства.
В заседании принял участие и лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.
В ходе заседания Совета безопасности был обсужден ряд вопросов, связанных с ситуацией вокруг Армении и Нагорного Карабаха, гуманитарными вопросами и средой безопасностью.
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