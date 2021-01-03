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Армения

Под председательством премьера состоялось заседание Совбеза

В правительстве Армении прошло заседание Совета безопасности под председательством премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает Управление информации аппарата главы армянского правительства.

В заседании принял участие и лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

В ходе заседания Совета безопасности был обсужден ряд вопросов, связанных с ситуацией вокруг Армении и Нагорного Карабаха, гуманитарными вопросами и средой безопасностью.

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