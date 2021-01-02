В Физули на мине подорвался житель Азербайджана

Согласно сообщениям, в связи с инцидентом Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело.
1 января на территории Физулинского района житель Азербайджана подорвался на противопехотной мине, получив смертельные ранения, от которых скончался в больнице. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на официальные источники.
Согласно сообщениям, в связи с инцидентом Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело.
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