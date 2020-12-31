У нас есть опыт и воля, чтобы восстановиться, выстоять, победить – президент Армении

В своем послании, текст которого опубликован на официальной странице президента Армении, Армен Саркисян назвал уходящий 2020 год «тяжелейшим в нашей современной истории».

Этот год, по словам президента, был «тяжёл своими потерями, тяжёл своими последствиями, тяжёл своими уроками».

«Мы прошли через жестокие испытания. Хочу ещё раз подчеркнуть: Наш народ не побеждён! Солдат не побеждён! Гражданин не побеждён! Армянин не побеждён!

В ходе войны сыны нашего народа продемонстрировали неописуемый боевой дух, исключительный героизм, отвагу и выдержку.

Результат войны и сегодняшняя ситуация - следствие дезорганизованности, безответственности и непрофессионализма в различных сферах государственного управления.

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Вновь преклоняюсь перед памятью наших павших героев.

Желаю выздоровления нашим раненым. Они нуждаются в нашем ежедневном внимании и заботе.

Выражаю благодарность всем обеспечивавшим солдатам прочный тыл нашим соотечественникам.

Государство, правительство обязаны сделать всё, чтобы выяснить судьбу пропавших без вести, быстро вернуть домой всех пленных и заложников.

Государство, правительство обязаны обеспечить защиту и безопасность границ и особенно жителей приграничных общин страны.

Наш дальнейший путь очень труден и полон испытаний. У нас непомерно глубокие раны.

Но у нас также есть опыт и воля, чтобы восстановиться, выстоять, победить.

Единству нет альтернативы.

Память о наших павших героях обязывает всех армян сплотиться вокруг Родины, сплотить наши силы.

Чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию, вам необходимо иметь чёткое видение, стратегию и реалистичный план.

Любое слово, обещание или призыв напрасны, если каждый из нас не на своем месте, если не действуем со всей своей ответственностью.

Дорогие соотечественники!

Тридцать лет назад восстановление государственности было для нас мечтой.

В будущем году мы отмечаем 30-летие независимости Армении. Мы должны суметь это сделать достойно и с высоко поднятой головой.

Сохраним прочными наш суверенитет, государственность, национальные и духовные ценности!

Прежде всего, мы сами должны привести в порядок свой дом.

Наше будущее в наших руках.

Отныне мы не имеем права жить в отрыве от действительности Facebook-овой, виртуальной, нереальной жизнью.

Сегодня необходимо:

сосредоточить все наши усилия на решении реальных проблем;

изменить образ мышления;

заново сформировать нашу национальную и государственную концепцию;

провести переоценку самих себя и того, чем мы обладаем;

перестроить государственное управление, экономику, армию, дипломатию и, конечно, образование, науку.

И все это ради того, чтобы иметь сильную и безопасную Армению, ради Арцаха [Карабаха – ред.], ради укрепления веры и доверия Диаспоры к Родине.

Армянский народ на протяжении своей истории имел славные победы и болезненные поражения.

Само наше существование - доказательство победы и история победы.

И я уверен, что армяне, Армения еще будут праздновать новые победы.

Пусть 2021 год нас сплотит и прочно хранит нашу солидарность, надежду, веру и любовь!

Мира и благополучия Армении, Арцаху, Диаспоре и всему нашему народу!

Да хранит нас всех Бог!

С Новым Годом!», - в своем поздравительном послании сказал президент Армении Армен Саркисян.