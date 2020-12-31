Азербайджан начал поставки своего природного газа в Европу

Азербайджан начал поставки газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу, сообщило в четверг, 31 декабря, Минэнерго страны.

"С началом поставок в Европу достигнута стратегическая цель «Южного газового коридора", - говорится в сообщении министерства. В нём также отмечается, что начало поступления азербайджанского газа на европейский рынок "открывает новую страницу в развитии Азербайджана как газовой страны".

Газ с месторождения "Шах-Дениз-2" в Каспийском море будут получать Италия, Греция и Болгария. Первоначальная мощность трубопровода составит 10 миллиардов кубометров газа в год – с возможностью удвоения. Президент азербайджанской государственной энергокомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев назвал произошедшее "историческим днём". "Некоторые относились к проекту скептически. Теперь миссия выполнения – азербайджанский природный газ в Европе", - подчеркнул Абдуллаев.

Трансадриатический трубопровод протяженностью в 878 километров – сегмент "Южного газового коридора", чьё строительство велось 7 лет и обошлось более чем в 30 миллиардов долларов. Весь проект включает использование месторождения "Шах-Дениз-2" и три с половиной тысячи километров труб, связывающих Каспийское море с Западной Европой через Грузию и Турцию. Баку уже осуществляет поставки топлива на турецкую территорию.

Ряд экспертов считают, что азербайджанский газ представляет некоторую угрозу для положения России на европейском газовом рынке. Однако маловероятно, что проекты Баку изменят доминирующее положение Москвы, передаёт со ссылкой на мнения аналитиков Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Позднее 31 декабря азербайджанская компания SOCAR сообщила о заключённом с Беларусью долгосрочном контракте на поставки нефти. За последние годы не раз сообщалось о разногласиях между Беларусью с российскими официальными лицами по условиям поставок нефти, которую Минск на протяжении десятилетий получал от России по значительным скидкам.