Бомбардировщики США пролетели над Персидским заливом

Два стратегических бомбардировщика военно-воздушных сил США в среду, 30 декабря, выполнили беспосадочный перелёт с базы в Северной Дакоте до границ с Ираном и обратно.

Наблюдатели зафиксировали самолёты над Средиземным морем, Израилем, Иорданией, Саудовской Аравией и над Персидским заливом.

Местные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Тегеран в экстренном порядке разворачивает дополнительные силы противовоздушной обороны вблизи своих ядерных объектов. Иранские власти опасаются потенциальных ударов со стороны США.

По данным Fox News, у Пентагона есть данные, что Иран хочет отомстить за смерть высокопоставленного иранского военного Касема Сулеймани. Он погиб в январе в Ираке в результате спецоперации Соединённых Штатов. Это стало поводом для ещё большего обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном.

Ранее в Персидский залив вошла американская подводная лодка с крылатыми ракетами. СМИ пишут, что в регионе с прошлой недели находится и подлодка военно-морских сил Израиля.

Центральное командование США заявило, что Вашингтон не стремится к конфликту, но готов ответить на любую агрессию, направленную против американцев или их интересов.