Спасателям МЧС Карабаха сегодня удалось провести поисковые работы в Гадруте

Вчера это дало основание пресс-секретарю МЧС Карабаха Унану Тадевосяну предположить, что в том районе произошел какой-то инцидент, и не исключено даже, что была обнаружена скрывавшаяся там армянская группа либо это была дезинформация.

«Утром спасательные отряды двинулись в сторону южных территорий Арцаха, тех территорий, которые сейчас находятся под контролем Азербайджана. Это было сделано в основном согласно достигнутой утром договоренности, это был весь Физулинский район, части Гадрутского района, а также участки Зангелана и Кубатлы, в том числе окрестности села Хндзореск Сюникской области», - сказал Тадевосян.

Однако договоренность, достигнутая утром, была нарушена: азербайджанская сторона безо всяких на то причин отправила спасательные отряды обратно с Физулинского участка, не позволив провести там поисковые работы.

«Отряд с Физулинского участка был отправлен обратно из села Красный Базар, причина опять же неизвестна. Там азербайджанцы сказали, что сегодня на Физулинском участке они не могут проводить работы, в других населенных пунктах могут. Когда они не допускают, это связано с инцидентами, которые произошли между сторонами, но в течение последних двух дней, кажется, никаких инцидентов не было, кроме последнего инцидента, который является противоречивым, пока о нем нет точных данных», - отметил начальник отдела информации и по связам с общественностью Службы по чрезвычайным ситуациям Карабаха.

Стороны продолжают распространять противоречивую информацию о том, что произошло в селе Тог Гадрутского района Нагорного Карабаха. Сначала Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в окрестностях села Тог в Гадруте «армянская вооруженная группа» напала на азербайджанское подразделение. В ответ армянская сторона заявила, что «Азербайджан продолжает распространять дезинформацию и что ни одно подразделение, ни один военнослужащий Армии обороны Арцаха не принимал участия в каких-либо действиях, более того, никаких чрезвычайных происшествий, связанных с подразделениями АО, зарегистрировано не было, и с армянской стороны не было произведено ни одного выстрела». «В данном случае заявление Минобороны Азербайджана невозможно назвать иначе как пропагандистской провокацией», - заявили в Армии обороны.

Однако азербайджанская и турецкая пресса продолжают писать о том, что в окрестностях села произошли бои между армянскими и азербайджанскими военными и с обеих сторон есть погибшие и раненые. По данным азербайджанской стороны, с армянской стороны убиты шесть человек. Однако армянская сторона не сообщает никакой информации о новых жертвах.

В Службе по чрезвычайным ситуациям Карабаха сообщают, что с 13 ноября по 27 декабря было обнаружено 1111 тел как мирных жителей, так и военных, за это время живыми были обнаружены 9 человек - 7 военнослужащих и 2 гражданских лица.