Консультации по вопросу досрочных выборов продолжаются - пресс-секретарь премьера

Она считает преждевременным давать какие-либо оценки вчерашним встречам премьер-министра с парламентской оппозицией.

«Возможно, в ближайшем будущем можно будет поговорить более конкретно на эту тему. Сегодня, например, назначена встреча с г-ном Бабаджаняном, также продолжатся обсуждения с представителями внепарламентских сил», - сказала Геворкян.

На вопрос, значит ли это, что несмотря на вчерашние неудачные встречи внеочередные выборы продолжают оставаться в повестке дня, пресс-секретарь ответила: «Я не могу сказать, что вчерашние встречи были неудачными. В любом случае обсуждение состоялось, заинтересованные стороны выслушали друг друга, и, да, обсуждения на данном этапе еще продолжаются».

На вопрос, исключают ли они новые встречи с парламентскими фракциями, Мане Геворкян ответила, что не может ничего сказать по этому поводу.

Главы оппозиционных фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения», Гагик Царукян и Эдмон Марукян, после вчерашних встреч с премьер-министром заявили, что отклонили предложение Пашиняна и продолжают настаивать на его уходе.

«Процветающая Армения» присоединилась к «Движению за спасение отечества», сформированному 17 оппозиционными силами, кандидатом в премьер-министры которого является Вазген Манукян. Движение выступает против проведения внеочередных выборов при премьерстве Пашиняна. Оно предлагает, чтобы сначала Пашинян ушел в отставку, затем парламент избрал временного премьер-министра, и только через год были проведены внеочередные выборы. Царукян вчера после встречи заявил, что их повестка дня не изменилась.

Другая парламентская сила, «Просвещенная Армения», также не пришла к согласию с Пашиняном, она также требует его отставки с поста премьер-министра. Кандидатом «Просвещенной Армении» на пост премьер-министра является глава фракции Эдмон Марукян, который после вчерашней встречи подчеркнул, что парламент не может быть распущен до тех пор, пока против этого выступают оппозиционные фракции.

После вчерашней встречи ни глава правящей фракции «Мой шаг» Лилит Макунц, ни премьер-министр Пашинян не ответили на вопросы журналистов. Сегодня нам также не удалось связаться с депутатами фракции «Мой шаг», чтобы понять, останется ли вопрос досрочных выборов в их повестке дня после вчерашних встреч. Сегодня в правительстве премьер-министр Пашинян встречается с главой партии «Во имя республики» Арманом Бабаджаняном. Информации о других встречах пока нет.