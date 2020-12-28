Азербайджанская сторона не позволила армянским спасателям провести поисковые работы в Гадруте

Армия обороны Нагорного Карабаха отреагировала на заявление Министерства обороны Азербайджана о том, что «армянская вооруженная группа» атаковала азербайджанское подразделение в окрестностях села Тог Гадрутского района.

В ответ армянская сторона заявила, что «Азербайджан продолжает распространять дезинформацию, вчера в течение всего дня и до сих пор ни одно подразделение, ни один военнослужащий Армии обороны Арцаха не принимал участия в каких-либо действиях, более того, никаких чрезвычайных происшествий, связанных с подразделениями АО, зарегистрировано не было, и с армянской стороны не было произведено ни одного выстрела».

«В данном случае заявление Минобороны Азербайджана невозможно считать никак иначе, кроме как пропагандистской провокацией», - заявляет Армия обороны.

Ранее, вчера после полуночи, Минобороны Армении, в свою очередь, опровергло распространенную азербайджанской стороной информацию и напомнило, что село Тог полностью находится под контролем вооруженных сил Азербайджана.

Минобороны Азербайджана в распространенном сегодня заявлении отметило, что «азербайджанское подразделение атаковала либо армянская вооруженная группа, либо отряд в составе 6 человек, оставшийся от армянских вооруженных сил». По данным Азербайджана, все шесть человек были убиты, с азербайджанской стороны есть один погибший и один раненый. Армянская сторона о новых жертвах не сообщает.

Ожидалось, что сегодня МЧС Карабаха проведет поисково-спасательные работы в Гадрутском районе, в том числе и на территории села Тог, однако во второй половине дня стало известно, что азербайджанская сторона без объяснения причин не разрешила армянским спасателям войти на территорию.

«Фактически, так получилось, что была договоренность, утром группы уже выехали и достигли села Шехер, это Мартунинский район. За Шехером уже начинается Гадрутский район - село Драхтик. Отряду не позволили войти даже в село Драхтик, там предупредили, что сегодня поисковые работы проводиться не будут, прекращаются», - сказал пресс-секретарь Службы по чрезвычайным ситуациям Карабаха Унан Тадевосян.

На вопрос, был ли такой прецедент, когда им не разрешали входить на территорию, находящуюся под азербайджанским контролем, Тадевосян напомнил, то такое было после событий в Хцаберде. «Когда в Гадрутском районе, в общинах Нор Тагер и Хцаберб произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными, тогда на той территории, в том районе поисково-спасательные работы также были приостановлены, похоже, сценарий тот же. В данном случае это связано со вчерашним инцидентом», - сказал он.

Наложенный сегодня запрет на вход армянских спасателей в Гадрут позволяет Тадевосяну предположить, что там все же произошел какой-то инцидент, и не исключено, что была обнаружена укрывшаяся там армянская группа, с которой началась перестрелка. «Самый обсуждаемый и наиболее вероятный вариант - это военнослужащие, находившиеся в глубоком азербайджанском тылу, судьба которых была неизвестна, и о них не было информации, они числились в списке пропавших без вести, может быть, это военные, оставшиеся в тылу, или это дезинформация», - сказал он.

Однако, по мнению политолога Степана Григоряна, более вероятен другой сценарий: перестрелка произошла между азербайджанскими военным , есть убитый, и они хотят возложить вину за произошедшее на армянскую сторону.

«Не секрет, что их войска в Гадрутском районе занимаются грабежом. Я ничего нового не открываю. Азербайджанцы там никогда не жили, все села довольно богатые, и они сейчас подвергаются грабежу. И не исключено, что их солдаты что-то из награбленного не поделили и открыли друг против друга огонь. Это не исключено, потому что информация об этом в последнее время поступала. Теперь они пытаются возложить это на нас, потому что ясно, что это не делает чести солдатам – заниматься грабежом», - сказал Григорян.

С другой стороны, политолог добавил, что если, тем не менее, в Гадруте или в близлежащих селах есть оставшиеся в живых армянские солдаты, то армянской стороне следует вести переговоры при посредничестве российских военных о предоставлении этим людям гуманитарного коридора для возвращения домой.

«Вина лежит именно на Азербайджане, поскольку все знают, что попадать в плен к азербайджанцам очень опасно. Поэтому могут быть группы наших солдат, которые не хотят попасть в плен. Значит, если Азербайджан хочет, чтобы в таких случаях не было столкновений, пусть предоставит коридор, и такие группы будут выведены из окружения».

Однако армянские официальные ведомства официально не озвучили ни одну из двух указанных версий, а сообщение Азербайджана назвали дезинформацией.