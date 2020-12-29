На спорной территории Воротана российские миротворцы сейчас обсуждают ситуацию с армянской и азербайджанской сторонами

В Сюникской области продолжается болезненный процесс уточнения армяно-азербайджанской границы. Сегодня с утра в общине Воротан собрались представители российских миротворческих сил, армянской и азербайджанской сторон, чтобы обсудить ситуацию в этой общине, сообщил руководитель общины Сурен Оганджанян.

По словам главы села Воротан, собрание проходит на спорном участке - в двухэтажном доме, владельцу которого, Сейрану Оганджаняну, на днях азербайджанцы дали один час на то, чтобы покинуть дом. «Они пришли и говорят: тебе не сказали покинуть территорию? Он ответил: нет, мне никто не сказал. Они говорят: даем тебе час, через час придем, если будешь здесь, тебя уведем с собой», - рассказал он.

Сейран Оганджанян – брат главы села Воротан Сурена Оганджаняна, он рассказал, что территория принадлежала садоводческой компании, люди много лет назад решением исполкома здесь получили земли и основали хозяйство, он построил двухэтажный дом и разбил сад на нескольких гектарах. «Все что там есть – мое, весь год я делал водку, вино, у меня нет даже 100 драмов дохода от государства», - сказал он.

Оганджанян отметил, что все его имущество, все возможности заработка отходят Азербайджану, у него миллионные кредиты, о компенсации никто с жителями не говорил.

На последнем заседании правительства Никол Пашинян заверил, что правительство предоставит полную компенсацию и что интересы граждан будут полностью защищены.



«Никто ничего не сказал, компенсация, не знаю, я так подавлен, честно говорю, я в очень плохом психологическом состоянии», - сказал Оганджанян.

Глава села Воротан на протяжении недель сигнализировал о ситуации, просил направить к ним специалистов, чтобы те помогли доказать, что эти земли армянские, решение о передаче садовых земель жителям, по его словам, было принято в 80-е годы. «Прошло 15-20 дней, прошел месяц – никто не пришел и не сказал, где граница», - сказал Сурен Оганданян.

В Сюникской области общины Воротан и Шурнух на данном этапе уточнения границы теряют не только земельные участки, но и территории самих населенных пунктов вместе с домами. «Я разбил сад, понес расходы, кто мне выплатит компенсацию? Вы тогда выделили садоводческой компании землю, сказали, что она наша, а сейчас пришли, сели и говорите, что ни миллиметра земли не отдадите. Г-н Пашинян, разве за это мы боролись вместе с вами?» - сказал Оганджанян.

Границы уточняются на основе советских карт, в интервью Радио Азатутюн сказал премьер-министр Пашинян. Сегодня в своей записи в Facebook он подчеркнул: «Был только один способ избежать войны – вернуть территории, забыв о статусе Арцаха [Карабаха]. Сейчас, конечно, задним числом количество сторонников этого варианта, понятным образом, увеличилось. Но они не учитывают, что и в этом случае азербайджанский знак появился бы на участке Эйвазлы возле Гориса».



А вывеска «Добро пожаловать в Азербайджан» вчера появилась на трассе Горис-Капан. Этот факт освещал заместитель мэра Гориса. Через несколько часов текст этого приветствия с картой Азербайджана был закрашен черной краской.