Завершилась встреча Пашинян-Царукян: Повестка ППА не изменилась

После встречи Гагик Царукян заявил журналистам, что в ходе встречи он заявил, что их повестка не изменилась, а также сказал все, что говорилось за стенами парламента, то есть, что они требуют отставки премьер-министра.

Гагик Царукян подчеркнул, что сказал, что внеочередные выборы были бы для них приемлемыми, если бы Никол Пашинян не был на посту премьер-министра.

После встречи с Царукяном Пашинян отправился на встречу с лидером другой оппозиционной фракции, «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»), Эдмоном Марукяном.