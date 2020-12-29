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Политика

Завершилась встреча Пашинян-Царукян: Повестка ППА не изменилась

(архивная фотография)

Сегодня в парламенте состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и лидера оппозиционной фракции партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна.

После встречи Гагик Царукян заявил журналистам, что в ходе встречи он заявил, что их повестка не изменилась, а также сказал все, что говорилось за стенами парламента, то есть, что они требуют отставки премьер-министра.

Гагик Царукян подчеркнул, что сказал, что внеочередные выборы были бы для них приемлемыми, если бы Никол Пашинян не был на посту премьер-министра.

После встречи с Царукяном Пашинян отправился на встречу с лидером другой оппозиционной фракции, «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»), Эдмоном Марукяном.

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