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Карабах

Армия обороны строго соблюдает режим прекращения огня – в Минобороны Армении ответили на сообщения о боях у села Тог в Гадруте

Город Гадрут, находящийся под контролем ВС Азербайджана

Армия обороны Нагорного Карабаха (АО) строго соблюдает режим прекращения огня, ни одно подразделение не принимало участия в каких-либо действиях в этом районе (село Тог Гадрутского района), более того, никаких чрезвычайных происшествий, связанных с подразделениями АО зарегистрировано не было.

Об этом заявили в Министерстве обороны Армении в ответ на сообщения ряда СМИ о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими в районе села Тог в Гадруте, в результате которых с обеих сторон есть убитые и раненые.

В Минобороны Армении напоминают, что село Тог находится под полным контролем Вооруженных сил Азербайджана.

«Тем не менее, армянская сторона пытается получить дополнительную информацию, не исключая возможности того, что мы имеем дело с азербайджанской информационной провокацией», - говорится в заявлении Минобороны Армении.

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