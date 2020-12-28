Армия обороны строго соблюдает режим прекращения огня – в Минобороны Армении ответили на сообщения о боях у села Тог в Гадруте

Об этом заявили в Министерстве обороны Армении в ответ на сообщения ряда СМИ о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими в районе села Тог в Гадруте, в результате которых с обеих сторон есть убитые и раненые.

В Минобороны Армении напоминают, что село Тог находится под полным контролем Вооруженных сил Азербайджана.

«Тем не менее, армянская сторона пытается получить дополнительную информацию, не исключая возможности того, что мы имеем дело с азербайджанской информационной провокацией», - говорится в заявлении Минобороны Армении.