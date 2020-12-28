Акция протеста оппозиции у здания парламента сопровождается инцидентами

Одновременно с внеочередным заседанием Национального собрания у здания парламента сегодня началась акция протеста оппозиционных сил.

Представитель АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян сообщил Радио Азатутюн, что они требуют от депутатов «выразить недоверие человеку, обнявшему кресло премьер-министра».

«Сегодня последнее заседание Национального собрания, мы пришли, чтобы предъявить депутатам имеющиеся требования. Это отмена военного положения, которое уже стало орудием в руках властей и преследует одну цель – исключить в рамках закона процесс выражения недоверия Николу Пашиняну, а также выражение недоверия человеку, обнявшему кресло премьер-министра Армении», - сказал Манукян.

В ходе акции протеста были зафиксированы инциденты между ее участниками и депутатами правящей фракции Андраником Кочаряном и Сисаком Габриеляном.

Депутат правящей парламентской фракции «Мой шаг» Айк Саргсян заявил, что протестующие препятствовали входу депутатов в здание парламента.

Он с трибуны НС обратился к начальнику полиции и директору Службы национальной безопасности, призвав скорейшим образом восстановить общественный порядок в Ереване.

«Сегодня утром ряд провокаторов, преследуя личные интересы, перекрыли входы в Национальное собрание, совершили провокации во время входа ряда депутатов в здание. Обращаюсь к начальнику управления полиции города Еревана, прошу, призываю и требую скорейшего восстановления общественного порядка в Ереване, в противном случае это приведет к плохим развитиям событий», - сказал депутат.

Сегодня в Национальном собрании Армении началась внеочередная сессия. Среди ряда вопросов Национальное собрание обсудит поправки к закону Республики Армения «О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при обороне Республики Армения», поправки к Гражданскому кодексу Республики Армения, поправки к закону Республики Армения «О Комиссии по предотвращению коррупции».

В повестке дня внеочередного заседания также вопрос об освобождении депутата оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Наиры Зограбян с должности председателя постоянной комиссии по правам человека и общественным вопросам.