COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 7 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 28 декабря число выздоровевших пациентов увеличилось на 562 и сейчас составляет 139 675.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2775.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 674 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 14 824, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 585 057 (1413 за сутки).