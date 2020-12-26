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Армения

COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 19 человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 586, в общем составив 157 349.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 26 декабря число выздоровевших пациентов увеличилось на 854 и сейчас составляет 138 669.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 19 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2752.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 671 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 15 257, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 581 386 (2610 за сутки).

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