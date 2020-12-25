Глава села Воротан передаст азербайджанской стороне карту 1970-х годов

Вот уже сколько дней представители местной власти представляют азербайджанцам доказательства того, что территории принадлежат армянской стороне. Вчера в Шурнухе азербайджанцы проводили работы по локации, сообщила вице-мэр Гориса. Речь идет о нижней части межгосударственной дороги, проходящей через село.

«Вчера азербайджанцы пришли в Шурнух, очень быстро провели работы по локации и ушли. В нижней части дороги у нас 11 домов, и самый последний, 12-й дом является спорным. Речь идет об 11 домах, которые жители должны покинуть», - сказала Иолян.

Такая же проблема возникла и в селе Воротан. Вот уже несколько дней между сторонами ведется спор, кому должна отойти верхняя часть села. «В Воротане мы уже несколько дней постоянно сигнализируем, что враги требуют даже тот дом, который был построен на армянской земле, никогда не был на территории Азербайджана, но, к сожалению, сегодня мы видим, что многие люди утверждают, что эти строения и дом построены на земле врага. Есть все доказательства, документы, мы постоянно об этом говорим, сигнализируем, никакого результата до сих пор не смогли добиться», - сказала заместитель мэра Гориса.

Дом, ставший яблоком раздора, принадлежит брату главы села Воротан. Сурен Оганджанян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что уже несколько дней они не могут войти в двухэтажный дом, а если входят в здание, должны получить на это разрешение. «Мы говорим нашим пограничникам, наши пограничники говорят российским пограничникам, русские говорят азербайджанским пограничникам, чтобы они позволили прийти и забрать вещи. Сейчас это здание называется нейтральным – ни тебе, ни мне», - отметил Оганджанян.

Хотя у них есть карта 1970-х годов, на которой эта часть является частью Советской Армении, все равно пока им не удалось убедить в этом азербайджанцев, сообщил глава села Воротан. «Теперь турки пришли и говорят: это наше. Идут уточнения, мы нашли карту, у нас есть документы, сейчас идут уточнения, неопределенная ситуация. Это карта 70-х годов, на ней видно, что эта территория является территорией Армении. Они смотрят на карту 74-го года, говорят, что по карте 74-го года это территория Азербайджана, определяют с помощью GPS», - сказал Оганджанян.

Имеющуюся карту армянская сторона намерена передать азербайджанской стороне через российских пограничников. Глава села сказал, что не только дом его брата оказался на спорной территории, там находятся еще около десятка строений. «Наверху есть садоводческое предприятие, люди давно построили дома, 10-11 домов, я не могу точно сказать, не считал, они тоже на этой территории», - сказал он.

Вчера на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян коснулся работы по размещению пограничных пунктов в Сюникской области, подчеркнув, что работа по локации имеет определенные нюансы и сложности, но эта работа необходима с точки зрения обеспечения безопасности Сюника и Армении в целом. Он заверил, что не может быть и речи об уступках и миллиметра от Сюника и от международно признанной территории Республики Армения. Премьер также добавил, что есть два населенных пункта, в связи с которыми могут возникнуть определенные вопросы, речь идет о селах Воротан и Шурнух. «Там есть определенные вопросы, связанные с границей, вокруг которых ведется повседневная работа, что может привести к болезненным ситуациям, но уверяю вас, что если возникнут вопросы с точки зрения интересов граждан, правительство предложит полноценные компенсации, и интересы наших граждан будут полностью защищены», - сказал Пашинян.