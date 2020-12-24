Пашинян: На новой границе с Азербайджаном не идет процесс демаркации

Премьер-министр подчеркнул, что они обеспечивают безопасность Армении.

«Не может быть и речи об уступках и миллиметра от Сюника и вообще от международно признанной территории Республики Армения. С другой стороны, это не значит, что эти процессы следует рассматривать как демаркацию границ, делимитацию границ, это совершенно разные вопросы. На данном этапе просто происходит локация определенных пограничных точек, оперативная цель которых – обеспечение безопасности. Это делается для обеспечения безопасности», - отметил Пашинян.

Глава армянского правительства подчеркнул, что работа по локации имеет определенные нюансы и сложности, но, по его словам, эта работа необходима с точки зрения обеспечения безопасности Сюника и Армении в целом.

«Наша позиция такова, что этой деятельностью мы повышаем гарантии безопасности Сюника, создаем новую систему безопасности в Армении. У нас есть два населенных пункта, в связи с которыми могут возникнуть определенные вопросы. Речь идет о поселке Воротан и поселке Шурнух, где есть определенные вопросы, связанные с границей, вокруг которых ведется повседневная работа, что может привести к болезненным ситуациям, но уверяю вас, что если возникнут вопросы с точки зрения интересов граждан, правительство предложит полноценные компенсации», - сказал Пашинян.

Уточнение армяно-азербайджанской границы началось 18 декабря. Работа проводится по советским картам. Многие населенные пункты в Сюникской области Армении становятся приграничными, в некоторых жилых районах армян и азербайджанцев будут разделять несколько сотен метров. Часть села Шурнух, согласно советским картам, вообще находится в Азербайджане, некоторые дороги также частично перейдут к Азербайджану. Работы по уточнению границы стали причиной протестов, в ходе которых также выдвигается требование отставки премьер-министра.