COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 19 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 25 декабря число выздоровевших пациентов увеличилось на 1049 и сейчас составляет 137 815.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 19 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2733.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 671 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 15 544, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 578 776 (2866 за сутки).