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Политика

Протестующие провели вторую ночь на Площади Республики в Ереване

(архивная фотография)

Протестующие, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, провели вторую ночь на Площади Республики в Ереване.

Ночь прошла спокойно, происшествий не было.

Отметим, что на сегодня запланировано очередное заседание правительства Армении. Оппозиция накануне заявила, что с 10 часов заблокирует здание правительства со всех сторон, чтобы члены кабмина не смогли попасть в здание и чтобы заседание не состоялось.

«Их заседания уже давно не стоят и ломаного гроша, они не должны завтра провести заседание правительства. Никол Пашинян завтра должен быть лишен возможности провести заседание в качестве премьер-министра», - в ходе митинга на Площади Республики накануне заявил представитель АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

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