Оппозиция намерена завтра блокировать все входы в здание правительства

Оппозиционные политические силы, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, завтра в 10 часов утра заблокируют все входы в здание правительства, сегодня в ходе митинга на Площади Республики заявил представитель АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

«Их заседания уже давно не стоят и ломаного гроша, они не должны завтра провести заседание правительства. Никол Пашинян завтра должен быть лишен возможности провести заседание в качестве премьер-министра», - сказал Манукян.

В митинге оппозиции сегодня принял участие экс-министр обороны Сейран Оганян. Он заявил, что поддерживает единого кандидата в премьер-министры от оппозиции Вазгена Манукяна. Оганян, который в дни войны был в Шуши, также сказал, что поражение в этой войне потерпела не армия, а правительство своими безграмотными действиями.

«Поражение потерпела власть, неверно оценившая сложившуюся военно-политическую обстановку и неправильно распределившая силы и средства. У нас на передовой было 283 километра оснащенных инженерной техники, и только в двух местах на 20 километрах была брешь, где вклинился противник, и мы были обязаны, и я уверен, что мы могли сделать так, чтобы на этом участке противник не смог углубиться, особенно в условиях горных лесов», - отметил Оганян.

По словам бывшего министра обороны, это правительство провалилось во всех сферах. «Мы провалили внешнюю политику, за это время число назначений родственников, знакомых, друзей увеличилось. Дорогие соотечественники, за эти 2,5 года увеличились назначения бесцельных, неопытных людей, мелочные люди не могут быть руководителями государства, а мелочными бывают только неопытные. Опытные люди бывают великодушными, они дают шанс развиваться всем. Смотрите, что происходит, каждый имеет право на свободу слова, как только кто-то что-то говорит, сразу наши правоохранительные органы его вызывают для привлечения в различных правовых процессах. Нам нужны опытные люди, а этот опыт просто так не возникает, этот опыт не приобретают в течение 2,5 лет. За 2,5 года можно только перейти на третий курс высшего учебного заведения. Во многих случаях мы имеем дело со студентами третьего курса, в результате бездарной, бесталанной, безграмотной работы, и даже имея за эти 2,5 год определенные положительные моменты в работе, они не смогли сгенерировать это положительное в нашем народе», - сказал Оганян.

Сегодня утром премьер-министр Никол Пашинян сделал в Facebook запись о том, что «разговор о будущем является одним из важнейших вопросов на сегодня, даже с точки зрения решения текущих вопросов».

«Есть несколько вариантов решения любого вопроса, и сделать выбор между ними иногда невозможно, если ты не сориентировался по поводу того, каким видишь будущее, какое будущее хочешь построить. Общественно-политический дискурс как можно скорее должен перейти именно в эту плоскость», - заключил премьер, не уточнив, какой разговор он имеет в виду и с кем собирается его вести.

Реагируя на этот пост премьер-министра, бывший директор Службы национальной безопасности, председатель партии «Отечество» Артур Ванецян сказал: «На самом деле, мы все должны думать о будущем, о том, что нужно делать, о том, чтобы вывести нашу страну из кризиса, о повышении степени нашей безопасности, но не по призыву Никола Пашиняна или с его участием».

Некоторые из оппозиционеров, требующих отставки Пашиняна, сегодня также будут ночевать на Площади Республики. Прошлая ночь прошла спокойно, происшествий зафиксировано не было.