Пашинян: Разговор о будущем – один из важнейших вопросов на сегодня

«Даже с точки зрения решения текущих вопросов, потому что есть несколько вариантов решения любого вопроса, и сделать выбор между ними иногда невозможно, если ты не сориентировался по поводу того, каким видишь будущее, какое будущее хочешь построить», - отметил Пашинян.

Премьер-министр Армении убежден, что «общественно-политический дискурс как можно скорее должен перейти именно в эту плоскость».

Пашинян сделал запись у себя на странице в Facebook на фоне продолжающихся акций протеста оппозиции с требованием его отставки.

«Движение за спасение Отечества», состоящее из 16 оппозиционных партий, считает премьер-министра Никола Пашиняна ответственным за итоги войны в Нагорном Карабахе, в которой армянская сторона понесла значительные территориальные и людские потери. Правительство Пашиняна также критикуют за неспособность справиться с последствиями войны.