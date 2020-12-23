Я не буду призывать к насилию над депутатами, я призываю к продолжению давления - Ишхан Сагателян

Координатор «Движения за спасение отечества», требующего отставки премьер-министра Никола Пашиняна, Ишхан Сагателян и сегодня утверждает, что в отношении депутатов правящей фракции должно быть продолжено общественное давление, граждане свободны в своих действиях, они должны принудить депутатов к созыву заседания Национального собрания.

«Да, наш народ должен провести работу с депутатами, если они не осознают, не понимают, им нужна разъяснительная работа. То, что я сказал, я еще раз подтверждаю», - сказал он.

Представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил о принуждении провластных депутатов к созыву заседания парламента вчера с трибуны митинга, когда депутаты не отреагировали на установленный им крайний срок и не пришли, чтобы обсудить с руководством движения варианты отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Сагателян с трибуны озвучил имена депутатов и обратился к народу, заявив, что они свободны в своих действиях и решениях. «Да, нужно принудить к созыву заседания парламента», – сказал он.

Реакция полиции не заставила себя долго ждать. Заявление Ишхана Сагателяна содержит признаки преступления, предусмотренного статьей 301.1 Уголовного кодекса, говорится в распространенном сегодня утром заявлении полиции. Согласно этой статье, принуждение президента республики, Национального собрания, правительства, Конституционного суда путем применения насилия или угрозы применения насилия по отношению к ним к совершению или не совершению какого-либо действия, вытекающего из их полномочий, которое не направлено на завладение властью, наказывается лишением свободы на срок от 3-х до 10 лет. Полиция призывает воздерживаться от подобных заявлений.

Ишхан Сагателян поясняет, что не призывал и не будет призывать к насилию: «Ни полиция, ни кто-либо еще пусть не пытаются и не думают, что этими методами нас могут заставить замолчать или пресечь успех нашей борьбы. Я утверждаю, что не буду призывать к насилию над депутатами, потому что это для нас неприемлемо».

Ишхана Сагателяна сегодня пригласили в Следственный комитет, он предполагает, что по этому вопросу. «Я пойду, хотя не вижу никакой проблемы», - отметил он.

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Армен Хачатрян не против обсуждения с оппозицией ситуации в стране, но не отставки Пашиняна. А заставить его никто не может, сказал депутат. «Никто не может заставить меня, особенно Ишхан Сагателян. Если они собираются сказать то же, чт они говорят на площади: «Никол, уходи» или «Никол, предатель», здесь нечего нам слушать», - сказал он.

На вопрос, в каком случае они обсудят вопрос выражения вотума недоверия Николу Пашиняну и избрания нового премьер-министра, Хачатрян ответил: «Когда мои избиратели захотят этого, я депутат и выражаю их интересы, как только мои избиратели захотят, и я пойму, что это общественное, народное требование, а не требование нескольких партий или лиц, обусловленное их интересами, только в том случае, когда народ захочет этого».