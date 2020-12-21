Премьер-министр не поедет в Горис, Капан и Мегри, он возвращается в Ереван

На своей странице в Facebook премьер-министр написал, что дорога, ведущая в Горис, перекрыта, чтобы «не стало очевидным, что в Горисе, Капане, Каджаране, Мегри та же атмосфера, что и в Сисиане». Пашинян отметил, что в день траура они не пойдут на силовые действия.

«Перекрыли дорогу, потому что знают, что и в Горисе, и в Капане, и в Мегри будет такой же неорганизованный митинг. В этот траурный день мы тем более не будем поддаваться на провокации. Ничего, и Мегри на своем месте, и Капан на своем месте, и Горис на своем месте, сегодня мы приехали в Сюник, сегодня мы встретились с жителями Сюника, сегодня мы преклонились перед могилами сюникских солдат, и этот процесс продолжится. Мы не пойдем на провокации», - заявил Никол Пашинян.

В ходе посещения Сюникской области в городе Сисиан Пашинян сегодня посетил городской пантеон, где почтил память погибших в карабахской войне.

Выступая перед жителями города Сисиана, Пашинян подчеркнул, что границы Армении, демаркация которых осуществляется сегодня, определены законом Армении об административно-территориальном делении, принятым еще в 2010 году.

Пашинян отметил, что размещение армянских погранвойск в Сюникской области повышает степень безопасности границ Армении. Более того, он подчеркнул, что граница Армении становится частью той системы безопасности, в которую входит страна, имея в виду ОДКБ.

Группа жителей Сюникской области Армении с раннего утра заблокировала дорогу, ведущую в Горис, чтобы не дать премьер-министру Николу Пашиняну въехать в город.

Отметим, что премьер-министр принял решение провести сегодня рабочий день в Сюнике, посетить Мегри, Капан, Горис, Сисиан, встретиться с гражданами, представителями органов местного самоуправления, выслушать все жалобы. По дороге в Сюник во время прямого включения на своей странице в Facebook Пашинян заявил, что едет в область «не для того, чтобы накалять страсти, а для того, чтобы отвечать на вопросы местных жителей, глядя им прямо в глаза».

Из-за акции протеста образовалась длинная пробка, и на этом участке скопились полицейские силы. Протестующие также пытались воспрепятствовать работе Радио Азатутюн.

Отметим, что жители Сюника жалуются, что после карабахской войны под угрозой оказались важнейшие стратегические инфраструктуры региона, в частности, межгосударственная дорога и Татевская ГЭС.

В последние дни тема демаркации границы с Азербайджаном в Сюнике стала одной из болезненных в Армении. Речь идет как о сельскохозяйственных угодьях, которые, согласно советским границам, оказываются на территории Азербайджана, так и о господствующих высотах близ населенных пунктов. Помимо этого, 21-километровый участок автодороги Горис-Капан также местами оказывается на «спорной территории». На вновь создаваемой границе также развертываются российские пограничники.

Накануне мэр Гориса Аруш Арушанян призвал граждан к акциям протеста, чтобы воспрепятствовать въезду премьера. Позже стало известно, что градоначальник был подвергнут приводу в полицию.