В Сюникской области группа граждан перекрыла дорогу на Горис

Жители Сюника жалуются, что после карабахской войны под угрозой оказались важнейшие стратегические инфраструктуры региона, в частности, межгосударственная дорога и Татевская ГЭС.

В последние дни тема демаркации границы с Азербайджаном в Сюнике стала одной из болезненных в Армении. Речь идет как о сельскохозяйственных угодьях, которые, согласно советским границам, оказываются на территории Азербайджана, так и о господствующих высотах близ населенных пунктов. Помимо этого, 21-километровый участок автодороги Горис-Капан также местами оказывается на «спорной территории». На вновь создаваемой границе также развертываются российские пограничники.

Отметим, что накануне мэр Гориса Аруш Арушанян призвал граждан к акциям протеста, чтобы воспрепятствовать въезду премьера. Позже стало известно, что градоначальник был подвергнут приводу в полицию.

Вице-мэр Гориса Ирина Йолян назвала привод мэра политическим преследованием. Из полиции сообщили, что Арушанян был подвергнут приводу в рамках уголовного дела, которое передано в Следственный комитет. Из Следственного комитета, однако, Радио Азатутюн сообщили, что уголовного дела они пока не получали, следовательно, не владеют подробностями.

Отметим, что премьер-министр принял решение провести сегодня рабочий день в Сюнике, посетить Мегри, Капан, Горис, Сисиан, встретиться с гражданами, представителями органов местного самоуправления, выслушать все жалобы. По дороге в Сюник во время прямого включения на своей странице в Facebook Пашинян заявил, что едет в область «не для того, чтобы накалять страсти, а для того, чтобы отвечать на вопросы местных жителей, глядя им прямо в глаза».

В ходе посещения Сюникской области в городе Сисиан Пашинян сегодня посетил городской пантеон, где почтил память погибших в карабахской войне.

Выступая перед жителями города Сисиана, Пашинян подчеркнул, что границы Армении, демаркация которых осуществляется сегодня, определены законом Армении об административно-территориальном делении, принятым еще в 2010 году.

«Согласно этому закону, административные границы общин Хндзореск и Тех примыкают к Азербайджану», - заявил премьер.

По его словам, представители прежней власти обвиняют действующую власть в признании ими же очерченных границ.

Пашинян отметил, что размещение армянских погранвойск в Сюникской области повышает степень безопасности границ Армении. Более того, он подчеркнул, что граница Армении становится частью той системы безопасности, в которую входит страна, имея в виду ОДКБ.

«Сегодня много говорят о том, что происходящее на границах Сюника ставит под угрозу безопасность области или же является ее сдачей. На самом деле происходит обратное: наши пограничные войска размещаются на границе, и это повышает степень безопасности наших границ», - заявил Никол Пашинян.