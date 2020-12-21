Пашинян едет в Сюник «не для того, чтобы накалять страсти, а для того, чтобы отвечать на вопросы»

Пашинян заявил, что едет в Сюник «не для того, чтобы накалять страсти, а для того, чтобы отвечать на вопросы местных жителей, глядя им прямо в глаза».

В последние дни тема демаркации границы с Азербайджаном в Сюнике стала одной из болезненных в Армении. Речь идет как о сельскохозяйственных угодьях, которые, согласно новым границам, оказываются на территории Азербайджана, так и о господствующих высотах близ населенных пунктов. Помимо этого, 21-километровый участок автодороги Горис-Капан также местами оказывается уже на «спорной территории». На вновь создаваемой границе также развертываются российские пограничники. Как 19 декабря сообщило Министерство обороны Армении, безопасность участка автодороги Горис-Капан будет обеспечиваться российскими пограничниками.

По дороге в Сюник Никол Пашинян вышел в прямой эфир в Facebook, заявив, что направляется в область, чтобы открыто поговорить с местными жителями.

«Я направляюсь в Сюник, чтобы воздать дань уважения жителям области, чтобы открыто поговорить с ними. Я намерен ответить на ваши вопросы, а не сыпать соль на раны. Уверяю, что при разговоре с сюникцами не буду отводить взгляд. Я выполнял и выполняю свои обязательства перед вами в полной мере», - заявил Пашинян.

По его словам, сегодня в стране сложилась непростая ситуация, которую «нам нужно преодолеть сообща».

Премьер вновь подчеркнул, что «от территории Сюника не будет отдано ни одного миллиметра». Он выразил надежду на то, что ему удастся это доказать при общении с гражданами.

Между тем, в Сюнике ожидаются протесты против приезда Пашиняна. Жители региона, считающие премьера ответственным в сложившейся ситуации и требующие его отставки, организовали акцию при въезде в область, желая помешать визиту главы правительства.

А накануне мэр Гориса Аруш Арушанян призвал граждан к акциям протеста, чтобы воспрепятствовать въезду премьера. Сегодня же стало известно, что мэр был подвергнут приводу в полицию.