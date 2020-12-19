Пашинян возглавил траурное шествие к военному пантеону «Ераблур»

В многолюдном шествие в первых рядах были также спикер парламента Арарат Мирзоян, вице-спикер Ален Симонян, члены правительства, парламентарии, другие официальные лица.

В Армении сегодня объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.

В ходе шествия многие сторонники Пашиняна скандировали политические лозунги, однако сам премьер призывал их не делать этого в ходе траурного шествия.

Возле «Ераблура», однако, собралось много противников Пашиняна, которые считают его виновным в исходе войны и смертях тысяч солдат. Они попытались воспрепятствовать тому, чтобы премьер вошел в пантеон. С помощью многочисленных полицейских и в окружении своих сторонников Пашиняну, тем не менее, удалось пройти в пантеон.

Ранее сегодня Пашинян выступил с видеообращением, в котором, в частности, вновь повторил свою позицию о том, что политическое будущее в Армении должно решаться посредством выбора народа, а не «элитарного бунта».

«Элитарном бунтом» Пашинян считает движение ряда оппозиционных сил, которые требуют его отставки и назначение Вазгена Манукяна в качестве «переходного» премьер-министра.

Отметим, что представители этих оппозиционных сил, сформировавших «Движение за спасение Родины», сегодня в Ереване также проводят митинг с требованием отставки Пашиняна.