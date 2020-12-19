Пашинян: Создается новая гарантия безопасности для Сюника

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе видеообращения в субботу.

По словам премьера, для защиты этих рубежей привлечены в том числе и российские погранвойска.

«Сегодня российские погранвойска и другие силы задействованы в охране границ в Сюнике. Это, с точки зрения безопасности, совершенно новая реальность», – отметил Пашинян.

«В эти дни в Сюнике проводится уточнение границ, ВС Армении останавливаются на международно признанных границах республики. Это приводит к изменениям, создает определенные сложности и неудобства, более того, вызывает эмоции. Звучат оценки, что происходящее – это сдача Сюника или угроза потери Сюника. Но реальность совершенно иная», - подчеркнул Пашинян.

По словам главы армянского правительства, все это делается для обеспечения безопасности в Сюнике. Он подчеркнул, что в последние дни на участках, которые находятся за международно признанными границами Армении, возникла вероятность возобновления боевых действий. Если бы эскалация была допущена, то бои могли перекинуться и на Сюникскую область со всеми вытекающими из этого последствиями, отметил премьер.

«Мы не уступили ни одного миллиметра земли в Сюникской области», - заверил Пашинян.

Вместе с тем, глава правительства Армении не исключил, что в результате происходящего могут возникнуть логистические проблемы, усложниться функционирование некоторых дорог. Однако, по его мнению, все это – решаемые вопросы, и власти прилагают усилия для их урегулирования, в том числе и с помощью трехстороннего заявления по Карабаху.

Пашинян также сообщил, что в понедельник проведет свой рабочий день в Сюнике.

В своем выступлении армянский премьер также представил свое видение дальнейшего развития страны под девизом «построим заново».

Пашинян заявил, что он убежден в необходимости тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего в ходе карабахской войны.

Как отметил он, вступая в должность, он понимал, с чем ему придется столкнуться, и пытался изменить существующие реалии.

«Мы на протяжении лет совершали ошибки, и они были системными, концептуальными, предметными. Все это привело к тому, что наши институты столкнулись с серьезными вызовами. Временами кажется, что наши мечты разбились, а дееспособность наших институтов оказалась под сомнением. Вследствие всего этого возник большой вопрос: а что нам делать дальше? Как мы будем жить после этого и какова будет наша цель? Почему все так сложилось? Я, конечно, взял на себя полную ответственность за все произошедшее, которую несу в силу своей должности. И я сказал, что со смирением приму любой вердикт, который вынесет наш народ. Но я не могу не сказать: если институт «козла отпущения» и хорош для облегчения души, для выражения ярости и гнева, то он бесполезен в плане глубокого и целостного понимания того, что произошло. Того, что необходимо для того, чтобы строить будущее и не повторять прошлый путь», - отметил премьер.

Как подчеркнул Пашинян, смысл и цель его обращения – не посеять уныние, а, наоборот, пробудить надежду и оптимизм.

Пашинян также повторил свою позицию о том, что политическое будущее в Армении должно решаться посредством выбора народа, а не с помощью «элитарного бунта».

Отметим, что сегодня, 19 декабря, в Армении и Нагорном Карабахе объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе 44-дневной карабахской войны.

В 13:00 в Ереване стартовало траурное шествие от площади Республики до военного пантеона «Ераблур», в котором принимает участие также премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие высокопоставленные лица.