Евросоюз ожидает, что Минская группа продолжит работу и начнет переговоры

Европейский союз ожидает, что Минская группа ОБСЕ продолжит работу и начнет переговоры по поиску всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта, вчера перед встречей с министром иностранных дел Армении заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава МИД Армении Ара Айвазян отправился в Брюссель для участия в очередном заседании Совета партнерства ЕС-Армения.

«Мы встречаемся в очень сложный период эпидемии коронавируса и послевоенных проблем», - в самом начале отметил глава внешнеполитического ведомства ЕС, сообщив, что в повестке обсуждений эти вопросы также будут основными.

«Прекращение огня, достигнутое под руководством России, конечно, предотвратило человеческие жертвы, однако на прошлой неделе, к сожалению, мы получили сообщения с обеих сторон о нарушении режима прекращения огня. Достижение перемирия остается крайне необходимым. Если Евросоюз может взять на себя примиряющую, реорганизующую и укрепляющую мир роль, поддерживая усилия Минской группы, мы готовы к этому», - сказал Боррель.

Он отметил, что это не просто слова, Брюссель в последние дни уже предпринял подобный шаг, пытаясь организовать трехстороннюю встречу министров иностранных дел Армении, Азербайджана и Европейского союза. «Однако выяснилось, что это невозможно», - вчера заявил министр иностранных дел ЕС, не уточнив, кто выступил против – обе стороны или только одна из сторон и на каком основании. Министр иностранных дел Армении тоже не сказал об этом, но воспользовался поводом, чтобы еще раз раскритиковать Баку.

«Этой войной Азербайджан грубо нарушил нормы международного права, использовав свою силу против права народа Арцаха на самоопределение, умышленно нанося удары по гражданскому населению и жизненно важной инфраструктуре. Азербайджан также регулярно совершал чудовищные военные преступления, вытесняя не только коренной народ Арцаха, но и наше богатое религиозное и культурное наследие, и ясно продемонстрировал свои геноцидные устремления стереть тысячелетнее присутствие армян в регионе», - заявил Ара Айвазян.

Выступая в штаб-квартире Еврокомиссии, Айвазян также раскритиковал Анкару, санкции против которой уже обсуждаются в Евросоюзе из-за разногласий с Кипром и Грецией. «Турция открыто поддержала агрессию Азербайджана», - заявил министр иностранных дел Армении, добавив, что этими шагами Баку и Анкара не только пошатнули стабильность на Кавказе, но и создали прецедент в непосредственной близости от Евросоюза, показав, что конфликты могут быть разрешены военным путем. «В этой связи мы хотели бы услышать мнение наших партнеров из ЕС о недавней агрессии Азербайджана и ее влиянии на региональную стабильность. Циничное и агрессивное поведение Азербайджана недопустимо и должно быть осуждено, поскольку оно ставит под сомнение самые фундаментальные ценности Восточного партнерства», - подчеркнул Айвазян.

После встречи за закрытыми дверями министр иностранных дел ЕС заявил, что Брюссель готов взять на себя определенную роль в долгосрочном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. «Мы готовы использовать наши инструменты примирения и восстановления», - подчеркнул Жозеп Боррель.

Более того, в докладе, посвященном отношениям с Арменией, Еврокомиссия отметила: «Прекращение боевых действий - это только первый шаг в направлении урегулирования проблемы. Евросоюз считает, что следует возобновить усилия по поиску всеобъемлющего и прочного решения конфликта путем переговоров, в том числе для определении статуса Нагорного Карабаха. ЕС выражает свою полную поддержку сопредседателям Минской группы и личному представителю действующего председателя ОБСЕ в достижении этой цели».

В докладе Еврокомиссия также настоятельно призывает гарантировать наилучшие возможные условия для устойчивого и достойного возвращения перемещенных лиц из Карабаха и прилегающих районов, сохранить и восстановить культурное и религиозное наследие региона и расследовать обвинения в совершенных военных преступлениях.

Отметив, что Армения находится на трудном этапе, Европейский союз также приветствовал приверженность Армении в этих условиях продвижению программы реформ, укреплению демократии, реформированию Конституции и продолжению борьбы с коррупцией. В ответ Брюссель заявил, что готов еще больше увеличить финансовую помощь для восстановления социально-экономической сферы и поддержки внутренних реформ. Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Оливер Вархе, в частности, заявил, что Брюссель готов предоставить Армении дополнительные 10 млн евро помощи для решения гуманитарных проблем. Кстати, после вспышки эпидемии коронавируса только на борьбу с этим вирусом ЕС безвозмездно выделил Армении 92 млн евро, из которых 35 млн евро были прямо перечислены в госбюджет в ноябре этого года.

В целом на реформы за последние шесть лет Армения получила от Евросоюза более 300 млн евро. Причем в годовом разрезе самая большая сумма была выделена в 2020 году. В этом году Армения получила от Брюсселя содействие в размере 65 млн евро на укрепление демократии, совершенствование судебной системы и борьбу с коррупцией.