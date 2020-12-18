Путин пока не считает вопрос Карабаха закрытым - политолог

Вчерашнее заявление президента России Владимира Путина еще не означает, что Путин считает вопрос Карабаха закрытым. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил политолог Грант Микаелян, комментируя заявление российского лидера.

Вчера в ходе своей ежегодной пресс-конференции, касаясь карабахского вопроса, Путин заявил, что с точки зрения международного права Карабах – это территория Азербайджана, при этом, однако, добавив, что ситуация «гораздо сложнее, чем просто простые нормативные постулаты, в том числе и международно-правовые».

По мнению политолога, Путин оставляет основу для обсуждения вопроса Карабаха в будущем.

«Подобное заявление он уже делал, когда говорил о Сумгаите и тех трагедиях, с которыми столкнулся армянский народ. Теперь здесь вопрос в следующем: с одной стороны, он не отвергает то, что говорят азербайджанские политики, которые говорят о статусе и говорят, что Арцах «больше не может иметь никакого статуса, кроме культурной автономии», с другой стороны, он оставляет основу для решения этого вопроса в будущем. На данный момент президент России не выразил никакой позиции и сказал: да, с одной стороны, он признает территориальную целостность Азербайджана, но, с другой стороны, не считает вопрос Арцаха закрытым и считает, что этот вопрос еще должен быть решен, а не уже решен», - сказал Грант Микаелян.