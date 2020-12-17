Жители Сюника с утра перекрыли дорогу Капан-Горис

Люди требуют гарантий безопасности․ «[Безопасность] не будет гарантирована. Откуда нам знать, что оттуда не будут стрелять снайперы? Потом скажут: ой, извините, это было случайно», - говорят сюникцы.

Губернатор Сюника Меликсет Погосян сказал, что в ближайшее время собирается встретиться с протестующими жителями Сюника. По его словам, уточнение границы создаст проблему с безопасностью, но губернатор уверен, что это решаемая проблема.

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян находится в Сюнике, чтобы на месте ознакомиться с работами по строительству оборонительных позиций и боевых опорных пунктов в приграничных с Азербайджаном районах. В Министерстве обороны сообщают, что на некоторых участках армяно-азербайджанской границы в Сюникской области будут размещены российские пограничники.

Губернатор области Меликсет Погосян уверен, что армянские и российские пограничные войска обеспечат безопасное движение транспорта. «Пограничные войска сейчас ставят свои посты, наши пограничные войска сотрудничают с российскими», - сказал он.

Армяно-азербайджанская граница претерпевает чувствительные изменения после подписания 9 ноября трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Ряд населенных пунктов в Сюнике теряют территории. Часть домов в селе Шурнух переходят Азербайджану, как и земли села Аравус, граница находятся всего в метре от села Воротан.

Вчера в интервью Радио Азатутюн Никол Пашинян сказал, что границы уточняются по советским и имеющим юридическую правовую силу картам. «Эти границы корректируются на основе существующих с советских времен карт, а для точного нанесения координат на карту используются устройства GPS», - сказал он.