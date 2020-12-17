Оппозиция реагирует на вчерашние заявления премьер-министра

Представитель оппозиционной партии «Процветающая Армения», одной из 17 политических сил, проводящих в эти дни акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, Наира Зограбян, реагируя на вчерашний вопрос премьер-министра в интервью Радио Азатутюн о том, почему оппозиция не требует проведения досрочных парламентских выборов, когда нет фактов о том, что Пашинян фальсифицировал выборы, сказала: «Да, Никол Пашинян не фальсифицировал выборы, но он сдал Арцах [Нагорный Карабах - ред.]».

«Никол Пашинян продал Арцах, Никол Пашинян сдал его туркам, Никол Пашинян лично виновен в гибели более 5 тысяч детей. Никол Пашинян виновен в том, что более 10 тысяч детей были изуродованы, Никол Пашинян виновен в том, что прямо сейчас, даже через месяц и 10 дней после подписания им предательского документа, турки в Арцахе продолжают захватывать наших солдат в плен. Пусть Никол Пашинян прекратит свою демагогию, Никол Пашинян виновен в гораздо более тяжких государственных преступлениях», - отметила Зограбян.

Другие политические силы, не участвующие в акциях протеста с требованием отставки Пашиняна, прежде всего говорят о необходимости досрочных выборов. Заместитель председателя Армянского национального конгресса (АНК) Левон Зурабян подчеркнул, что есть один способ формирования вдасти - выборы.

«Мы говорим о досрочных выборах, мы говорим, что он должен немедленно уйти в отставку и должны быть проведены досрочные выборы. Есть один способ формирования власти - посредством выборов», - сказал Зурабян.

Зурабян подчеркнул, что путем выборов должно быть сформировано дееспособное правительство. Относительно срока проведения выборов АНК пока обсуждений не проводил.

Член исполнительного органа партии «Решение гражданина» Сурен Саакян согласен с тем, что во время правления Пашиняна выборы не фальсифицировались. «Другое дело, что выборы не были справедливыми, потому что в тех условиях вряд ли могли быть справедливые выборы, но в любом случае тех фальсификаций, которые имели место в прошлом, не было, и это все, по сути, признали», - сказал он.

По словам Сурена Саакяна, внеочередные выборы должны быть проведены, но не сейчас.

В интервью премьер-министр Пашинян также подчеркнул, что силы, вышедшие сегодня на улицы с требованием его отставки, в прошлом фальсифицировали выборы. По словам премьер-министра, проблема не в его отставке, а в том, потеряет народ статус формирующего власть или нет.

«Я не могу допустить, чтобы народ потерял свой статус формирующего власть и обладателя власти», - сказал Никол Пашинян.

На вопрос, согласен ли он на проведение досрочных выборов при правлении Пашиняна, Саакян ответил, что предпочитает нынешнюю систему. «Если стоит выбор между прежней и нынешней системой, то я предпочту нынешнюю», - сказал член исполнительного органа партии «Решение гражданина».