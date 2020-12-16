Оппозиция объявила ближайший вторник днем всеобщей забастовки

Протестующие остановились на некоторое время перед зданием Генпрокуратуры, после чего марш продолжился.

Участники акции протеста также остановились перед зданием полиции. Там представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян призвал полицию не подчиняться приказам властей и не предпринимать шагов, нарушающих права людей, после чего оппозиционеры двинулись к зданию Службы национальной безопасности.

Депутат парламентской фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян, отвечая на сегодняшнее заявление лидера Нагорного Карабаха Араика Арутюняна о том, что он готов уйти в отставку, но сейчас Карабах не готов к этому, сказала, что ответственность за сложившуюся ситуацию несет и Арутюнян.

«Президент Арцаха - маленькая модель Никола Пашиняна. Он повторяет те же шаги, что и Никол Пашинян. Если он заявляет, что во время войны были этапы, когда можно было остановить войну, чтобы было меньше жертв и меньше территориальных потерь, и тогда, даже если Никол Пашинян давал ему незаконные указания, он об этом не говорил, молчал, значит Араика Арутюняна следует судить по той же статье о государственной измене», - сказала Зограбян.

Что касается заявления премьер-министра Никола Пашиняна, сделанного сегодня в интервью Радио Азатутюн, о том, что он никогда не фальсифицировал выборы, почему в таком случае оппозиция не желает проведения внеочередных выборов во время его премьерства, то представитель фракции ППА заявила: «Никол Пашинян не фальсифицировал выборы, да, но Никол Пашинян сдал Арцах, Никол Пашинян продал Арцах, Никол Пашинян сдал его туркам, Никол Пашинян лично виновен в гибели более 5 тысяч детей. Никол Пашинян виновен в том, что более 10 тысяч детей были изуродованы, Никол Пашинян виновен в том, что прямо сейчас, даже через месяц и 10 дней после подписания им предательского документа, турки в Арцахе продолжают захватывать наших солдат в плен. Пусть Никол Пашинян прекратит свою демагогию, Никол Пашинян виновен в гораздо более тяжких государственных преступлениях».

Уже выступая на площади Франции, представитель АРФД Ишхан Сагателян заявил, что вторник, 22 декабря, они объявляют самым решающим днем их борьбы. «В этот день гражданин Армении должен забыть свою повседневную жизнь, он не может равнодушно вставать, ходить на работу, ходить по магазинам, быть равнодушным к этому предательскому процессу», - сказал Сагателян, объявив этот день днем всеобщей забастовки и массовых акаций гражданского неповиновения.

«Во вторник, с 12:00, мы объявляем общенациональную забастовку», - сказал он.