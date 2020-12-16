В Ереване стартовал «Марш достоинства» с требованием отставки премьер-министра

В Ереване от здания цирка стартовал «Марш достоинства» с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Участники марша, как и в предыдущие дни, требуют отставки Пашиняна.

Отметим, что «Движение за спасение отечества» ранее заявило, что на этой неделе ежедневно будет проводить шествие под названием «Марш достоинства», а в выходные дни состоится митинг.

После подписания трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху в Армении начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра. Оппозиционные силы обвиняют Никола Пашиняна в бедах, связанных с подписанием «капитуляции» по итогам 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Они считают, что являющийся «символом поражения» Пашинян должен уйти в отставку, а вместо него должен прийти «временный» премьер-министр, который в течение года обеспечит проведение досрочных выборов, не участвуя в них.

Оппозиция заявляет, что у Никола Пашиняна больше нет власти в Армении. Представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что они продолжат свои акции неповиновения до тех пор, пока премьер-министр не уйдет в отставку.

«Движение за спасение отечества» выдвинуло кандидатом в премьер-министры переходного периода Вазгена Манукяна.