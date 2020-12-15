В Ереване проходит «Марш достоинства» с требованием отставки Пашиняна

В Ереване от памятника Давиду Сасунскому немногим ранее стартовал «Марш достоинства» с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Участники акции скандируют: «Никол, уходи! Никол, уходи! Армения без Никола!».

Отметим, что «Движение за спасение отечества» ранее заявило, что на этой неделе ежедневно будет проводить шествие, а в конце недели - митинг.

После подписания трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху в Армении начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра. Оппозиционные силы обвиняют Никола Пашиняна в бедах, связанных с подписанием «капитуляции» по итогам 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Они считают, что являющийся «символом поражения» Пашинян должен уйти в отставку, а вместо него должен прийти «временный» премьер-министр, который в течение года обеспечит проведение досрочных выборов, не участвуя в них.

Оппозиция заявляет, что у Никола Пашиняна больше нет власти в Армении. Представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что они продолжат свои акции неповиновения до тех пор, пока премьер-министр не уйдет в отставку.

А Пашинян вчера еще раз заявил, что не собирается уходить в отставку и уйдет в отставку только «на основании надежных результатов волеизъявления народа», а до тех пор, пока этого нет, он продолжит выполнять свои обязанности.