Большая часть потоков дезинформации управляется из-за рубежа - Пашинян

«Постоянно ходят слухи о моей отставке, между тем, я четко заявил, что могу отказаться от статуса, данного мне народом, только на основании надежных результатов волеизъявления народа», - сказал Пашинян.

Касаясь внутриполитических процессов в Армении, глава правительства сказал, что цель этих процессов - решить вопросы в закрытых комнатах без воли народа.

«Я хочу еще раз подчеркнуть, что есть некоторые процессы, цель которых очевидно состоит в том, чтобы исключить народ, людей, граждан Республики Армения в целом из процессов и решить вопросы в закрытых комнатах, в великосветской среде», - сказал премьер.

Никол Пашинян обеспокоен как границами Армении, так и информационными потоками о его отставке. По его словам, все это обусловлено узкими политическими интересами. Пашинян не исключил, что большая часть этих потоков управляется из-за рубежа. Из какой страны, Пашинян не уточнил․

«Были запущены огромные потоки дезинформации. Довольно большая часть этих потоков управляется из-за рубежа, и нельзя исключать их связи с иностранными спецслужбами. Могу привести только один пример: от прочтения утренних новостных лент могло сложиться впечатление, что всю ночь в Сюникской области велись боевые действия, между тем, правда заключается в том, что ночь в Сюнике, как и все ночи после 9 ноября в целом, прошла мирно в военном отношении. Дошло до того, что без лишних комплексов вводятся в обращение слухи о том, что, скажем, правительство уступило Азербайджану Севан или Джермук, или Сюник. Это действительно информационная война, и здесь мы примем четкие меры противодействия», - сказал премьер-министр.

По словам Пашиняна, сегодня главная задача - стабилизация обстановки в Армении. Он напомнил, что 19 декабря исполняется 40 дней с момента окончания боевых действий, по этому случаю с этого дня в Республике Армения будет объявлен трехдневный траур, будет организовано поминальное шествие от площади Республики в Ереване до военного пантеона «Ераблур», пройдут и другие траурные мероприятия.

«Возможно, что к этому дню будут найдены не все тела погибших, у нас будет много неопознанных тел, но я думаю, что подобное государственное решение больше нельзя откладывать», - заявил премьер-министр.