Сопредседатели МГ ОБСЕ обязались представить конкретные предложения по вопросам, поднятым в ходе встреч в Баку и Ереване

В заявлении отмечается, что сопредседатели Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шоффер (США) посетили Баку 12 и 13 декабря, и Ереван – 13 и 14 декабря. Из-за невозможности приезда российского сопредседателя Игоря Попова, Москву в Баку представлял посол РФ Михаил Бочарников, а в Ереване – временный поверенный в делах РФ Алексей Синегубов.

«Стороны как в Ереване, так и в Баку представили свою оценку ситуации на земле и выразили свои ожидания относительно взаимодействия с сопредседателями в наступающем году. Принимая во внимание новые реалии, сопредседатели подтвердили неизменную приверженность конструктивному взаимодействию со сторонами в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе, а также урегулирования нерешенных вопросов», – говорится в заявлении.

Сопредседатели также обязались представить конкретные предложения по вопросам, поднятым в ходе встреч, для дальнейшего обсуждения сторонами.

Они призвали стороны принять дополнительные меры для стабилизации ситуации в соответствии со своими обязательствами, а также как можно скорее завершить процесс обмена всеми удерживаемыми лицами и ускорить идентификацию и передачу тел погибших в координации с Международным комитетом Красного Креста (МККК).

«Ссылаясь на заявление министров стран-сопредседателей Минской группы от 3 декабря в Тиране, сопредседатели подтверждают свою единую позицию в пользу всеобъемлющего и устойчивого урегулирования всех остающихся ключевых вопросов. Сопредседатели и стороны подчеркнули важность уменьшения провокационной риторики для создания более позитивной среды. Сопредседатели и стороны подчеркнули важность взаимодействия с международными организациями для оказания гуманитарной помощи населению, пострадавшему от конфликта, а также защиты культурного и религиозного наследия», - говорится в заявлении.