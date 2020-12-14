Необходимо возобновить переговоры по Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ - Пашинян

Армения считает необходимым возобновление переговоров по Нагорному Карабаху в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ с целью всеобъемлющего урегулирования конфликта. Об этом сегодня, принимая в Ереване сопредседателей, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Это первый визит сопредседателей в регион после 44-дневной войны в Карабахе.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, «премьер-министр подчеркнул приоритетность уточнения статуса Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] с учетом важности реализации права арцахцев на самоопределение, деоккупации оккупированных Азербайджаном территорий, создания условий для безопасного возвращения арцахских армян в свои дома, сохранения религиозного и культурного наследия».

Пашинян также осудил нарушение Азербайджаном трехстороннего заявления на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана 11-12 декабря.

Когда сопредседатели вышли из здания правительства, мы спросили французского сопредседателя Стефана Висконти, имеем ли мы дело с российско-турецкой договоренностью, следствие чего Минская группа ОБСЕ была вытеснена из процесса, и обсуждается ли статус Нагорного Карабаха, однако дипломат отказался отвечать на вопросы, лишь сообщил, что Минская группа ОБСЕ выступит с заявлением по итогам регионального визита.

Кстати, и вчера в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и сегодня в Ереване на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отсутствовал российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов. В Баку его заменил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, а в Ереване – временный поверенный в делах посольства России Алексей Синегубов.

В столице Азербайджана, как известно, Алиев оказал сопредседателям довольно холодный прием, заявив, что их визит в Баку был их собственной инициативой, он их не приглашал, Азербайджан решил карабахский конфликт военным путем, а Минская группа не сделала ничего за последние 28 лет.

Сегодня утром сопредседателей принял также министр иностранных дел Армении Ара Айвазян. Как сообщает МИД Армении, министр представил приоритеты армянской стороны: становление статуса Карабаха на основе права народа Карабаха на самоопределение, деоккупацию территорий, оккупированных Азербайджаном, создание условий для безопасного возвращения карабахских армян в свои дома, сохранение религиозного и культурного наследия.