«Марш достоинства» с требованием отставки Никола Пашиняна

Из ереванского административного района Арабкир сегодня стартовала акция «Марш достоинства» «Движения за спасение отечества» с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Парламентские и внепарламентской оппозиционные политические силы заявляют, что Никол Пашинян должен как можно скорее уйти.

Участники сегодняшней акции скандировали «Никол, уходи!» Они марша прошли по улицам Еревана к церкви Святой Анны.

На замечание Радио Азатутюн, что премьер-министр Пашинян сегодня еще раз подтвердил, что не собирается подавать в отставку и что он подаст в отставку только на основании достоверных результатов волеизъявления народа, и на вопрос, что они собираются в таком случае делать, представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян ответил: «Я вообще не собираюсь комментировать Никола Пашиняна, потому что считаю его просто главарем фейков, а не лидером нашей страны. У него есть один вариант: понять, осознать, опомниться и уйти, чтобы мы могли спасти и восстановить эти последние остатки нашей родины».

«Никол Пашинян прячется за народом, говорит от имени народа, у него нет ни морального, ни легитимного права на это. Мы сказали, чего мы хотим, будут выборы, гражданин Армении сформировал свою власть, никто не отнял это право у народа и не может отнять его, просто в этой ситуации страна не готова к выборам», - добавил представитель АРФД.

По убеждению депутата фракции «Процветающая Армения» Наиры Зограбян, время работает против Никола Пашиняна.

«Никол Пашинян, как всегда, лжет как маленький провинциальный жулик. Требование об отставке Никола Пашиняна было общенациональным, всеармянским, общедиаспоральным в тот момент, когда он подписал предательский документ за спиной народа. Никол Пашинян пытается удержаться в кресле премьер-министра манипуляциями, с присущей ему провинциальной шустростью. Время работает против Никола Пашиняна. Чем больше он будет упорствовать, тем больше будет сужаться гуманитарный коридор для него и его политической команды, и тем сложнее будет нам, политическим силам, которые выступают против решения вопросов в других плоскостях, кроме политической и правовой плоскостей, обеспечить для Пашиняна и его политической команды этот гуманитарный коридор».