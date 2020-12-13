В Баку заявили о 4 погибших азербайджанских военнослужащих

Согласно заявлению, в лесах к северо-западу от Гадрута остались армянские вооруженные отряды, которые, согласно азербайджанской стороне, осуществили диверсию.

Напомним, что ранее армянская сторона сообщила о шести раненных армянских военнослужащих в результате боев на юге Нагорного Карабаха. В Минобороны Армении назвали боестолкновения результатом провокации со стороны подразделений вооруженных сил Азербайджана.