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Карабах

В Баку заявили о 4 погибших азербайджанских военнослужащих

Азербайджанский военнослужащий (архив)

Официальный Баку подтвердил, что в результате недавних боевых действий в Нагорном Карабахе 4 азербайджанских военнослужащих были убиты, а 2 ранены. Об этом сообщили в Министерстве обороны и Службе государственной безопасности Азербайджана.

Согласно заявлению, в лесах к северо-западу от Гадрута остались армянские вооруженные отряды, которые, согласно азербайджанской стороне, осуществили диверсию.

Напомним, что ранее армянская сторона сообщила о шести раненных армянских военнослужащих в результате боев на юге Нагорного Карабаха. В Минобороны Армении назвали боестолкновения результатом провокации со стороны подразделений вооруженных сил Азербайджана.

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