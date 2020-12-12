Пресс-секретарь армянского премьера: Нападение Азербайджана в Карабахе должно удостоится ответа российских миротворцев

Геворкян отметила, что руководство миротворцев полностью осведомлено о развитии событий с раннего утра.
Как сообщило Министерство обороны Армении, 12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении селений Старый Таглар и Хцаберд в Нагорном Карабахе.
«Подразделения Армии обороны принимают адекватные меры», - отметили в оборонном ведомстве.
Ранее сегодня Армия обороны Карабаха сообщила, что вооруженные силы Азербайджана попытались атаковать одну из армянских боевых позиций на южном направлении.
Армия обороны также опровергла распространенную в азербайджанских СМИ информацию о якобы осуществленной армянскими силами вооруженной провокации на Гадрутском участке, в результате которой был ранен азербайджанский военнослужащий.
Отметим, что обострение происходит на фоне визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион. Сегодня международные посредники в Баку провели встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ожидается также визит сопредседателей Минской группы в Ереван.
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