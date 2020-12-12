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Карабах

Пресс-секретарь армянского премьера: Нападение Азербайджана в Карабахе должно удостоится ответа российских миротворцев

Мане Геворкян

На атаку азербайджанских войск в направлении Старый Тагер (Таглар)-Хцаберд в первую очередь должны ответить российские миротворцы. Об этом написала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян на своей странице в Facebook.

Геворкян отметила, что руководство миротворцев полностью осведомлено о развитии событий с раннего утра.

Как сообщило Министерство обороны Армении, 12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении селений Старый Таглар и Хцаберд в Нагорном Карабахе.

«Подразделения Армии обороны принимают адекватные меры», - отметили в оборонном ведомстве.

Ранее сегодня Армия обороны Карабаха сообщила, что вооруженные силы Азербайджана попытались атаковать одну из армянских боевых позиций на южном направлении.

Армия обороны также опровергла распространенную в азербайджанских СМИ информацию о якобы осуществленной армянскими силами вооруженной провокации на Гадрутском участке, в результате которой был ранен азербайджанский военнослужащий.

Отметим, что обострение происходит на фоне визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион. Сегодня международные посредники в Баку провели встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ожидается также визит сопредседателей Минской группы в Ереван.

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