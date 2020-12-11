Парламентская оппозиция не получала от власти приглашения провести политические консультации по вопросу досрочных выборов

Депутат фракции «Процветающая Армения» (ППА) Ивета Тоноян сегодня в парламенте заявила, что правительство во главе с Николом Пашиняном не имеет достаточной легитимности для проведения внеочередных парламентских выборов.

«Правительство, которое ассоциируется исключительно с поражением, сдачей земель, капитуляцией, не может организовать и провести внеочередные парламентские выборы. Я, конечно, понимаю, что власть может пойти на этот шаг, всеми возможными способами пытаясь удержать власть, пытаясь сохранить свои административные рычаги, и с их помощью добиться победы и сохранить свою власть», - заявила депутат от ППА․

Партия «Процветающая Армения», входящая в «Движение за спасение отечества», сформированное 17 партиями, требующими отставки Никола Пашиняна, заявляет, что в ее политической повестке дня в данный момент стоит вопрос отставки премьер-министра и правительства, и только после этого под руководством нового премьер-министра и переходного правительства проведение новых парламентских выборов.

Вопрос о том, как измеряется легитимность оппозиционного кандидата в премьер-министры Вазгена Манукяна, депутаты фракции ППА оставили без ответа.

«Конечно, у нас есть наш анализ, но позвольте пока его не высказывать», - сказал депутат фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян.

Кандидатом на пост премьер-министра от фракции «Просвещенная Армения», не присоединившейся к 17 партиям, является глава оппозиционной фракции Эдмон Марукян. Последний говорит, что они могут организовать и гарантировать прозрачность внеочередных выборов. По прогнозам депутата, Пашинян уйдет в отставку в течение шести месяцев.

Власть не исключает проведения внеочередных парламентских выборов, вопрос сроков является предметом обсуждения. Независимо от этих процессов правящая сила инициировала внесение поправок в Избирательный кодекс. Согласно установленной ранее повестке дня, проект будет опубликован в течение месяца, после чего в начале следующего года планируется его обсуждение и принятие.

«Проект еще в январе прошлого года был отправлен в Венецианскую комиссию и БДИПЧ ОБСЕ, в марте мы получили ответ, но из-за пандемии решили, что его принятие менее срочно, а затем мы столкнулись с гораздо большими вызовами в виде азербайджанской агрессии. Почему я делаю акцент на процессе, потому что как по части закона о партиях, так и по части Избирательного кодекса в отдельных случаях я заметил, что идет дискуссия о том, связано ли это с внутриполитическими процессами в Армении», - сказал депутат правящей фракции Амазасп Даниелян.

Глава оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян считает важным, чтобы власть уточнила, идет она на внеочередные выборы или нет, и если идет, то с новым Избирательным кодексом или со старым.

«Если мы примем Избирательный кодекс сегодня, то выборы должны быть проведены через шесть месяцев, что является одним из требований Венецианской комиссии, то есть, все должны подготовиться к правилам игры. Если Избирательный кодекс останется без изменений, мы можем организовать внеочередные выборы завтра. Правила игры включают политическую волю, например, не фальсифицировать выборы, задерживать и арестовывать раздающих избирательные взятки, возбуждать уголовное дело, правила игры включают также предоставление всем равных возможностей в медиа, те, кто нарушают это правило, должны быть строго наказаны», - отметил Марукян.

Отметим, что правящая сила не исключает, но и четко не заявляет о намерении провести внеочередные выборы.