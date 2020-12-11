Ивета Тоноян: В повестке дня ППА - сначала смена правительства, а затем проведение новых парламентских выборов

Тоноян подчеркнула, что Пашинян и возглавляемое им правительство не имеют достаточной легитимности для проведения внеочередных парламентских выборов.

«Правительство, которое ассоциируется исключительно с поражением, сдачей земель, капитуляцией, не может организовать и провести внеочередные парламентские выборы», - заявила депутат от ППА․

«Я, конечно, понимаю, что власть может пойти на этот шаг, всеми возможными способами пытаясь удержать власть, но, повторяю, на данный момент у нас есть одна политическая повестка дня – смена правительства, и только после этого под руководством нового премьер-министра проведение новых парламентских выборов. Как только страсти утихнут, когда общественность осознает масштабы всей произошедшей трагедии, общество пойдет на избирательные участки и решит, кто будет следующим правительством, гарантом безопасности Армении и Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.]», - подчеркнула представитель ППА.

Напомним, власти заявляют, что не исключают политических консультаций с оппозицией по поводу сроков проведения досрочных парламентских выборов.