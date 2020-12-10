Пресс-секретарь премьер-министра Армении осудила заявления Алиева и Эрдогана

В беседе с «Арменпресс» Мане Геворкян, в частности, отметила: «Решительно осуждаем провокационные заявления, сделанные сегодня в Баку лидером Азербайджана. Озвучивания территориальных претензий в отношении Армении серьезно ставит под вопрос готовность Азербайджана к установлению мира и целенаправленно ставит под угрозу региональный мир и безопасность».

Пресс-секретарь премьер-министра добавила, что утверждения президента Азербайджана о том, что Азербайджан решил карабахский конфликт военным путем, «еще раз показывают, кто является инициатором войны и применения силы и кто пытается вести регион путем дальнейшей дестабилизации и испытаний».

«Эти заявления делают международное признание права арцахских армян на самоопределение более чем актуальным как способ предотвратить новые геноцидные устремления азербайджанцев в отношении арцахских армян. Эти заявления противоречат духу трехстороннего заявления от 9 ноября. Разговоры с армянским народом с позиции угрозы предосудительны и не могут привести к прочной стабильности на Южном Кавказе», - подчеркнула Мане Геворкян.

Она также отметила, что резко предосудительно и «прославление президентом Турции архитекторов Геноцида армян, идеологов младотурков».

«Такие проявления ставят под сомнение заявления Турции, в том числе о ее готовности способствовать региональному миру и стабильности», - заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.

Сегодня во время военного парада в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Ереван, Севан и Зангезур «историческими азербайджанскими землями, на которых веками жили азербайджанцы», а президент Турции Реджем Тайип Эрдоган сказал, что этот день был «днем просветления душ Энвера-паши, Нури-паши и солдат Кавказской исламской армии».