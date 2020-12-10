Президент Турции: «Мы готовы открыть двери для Армении»

«Мы сторонники мира в регионе, мы готовы открыть двери для Армении. У нас нет проблем с армянским народом», - сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Турция и ее народ не испытывают ненависти к армянскому народу. «Все проблемы связаны с руководством Армении», - подчеркнул Эрдоган и напомнил о десятках тысяч граждан Армении, работающих в Турции.

Президент Турции, администрация которого ранее считала предварительным условием для открытия границы с Арменией возвращение Азербайджану семи прилегающих к Нагорному Карабаху районов, теперь заявляет, что они не хотят держать границу с соседней страной постоянно закрытой.

Эрдоган находится в Баку с двухдневным рабочим визитом. Сегодня он принял участие в военном параде, посвященном победе Азербайджана в 44-дневной Карабахской войне, на котором сначала выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы доказали, что у конфликта есть военное решение. В противном случае такая ситуация - ни мира, ни войны, могла бы продолжаться еще 30 лет», - заявил Алиев.

Перечислив территориальные приобретения Азербайджана в Нагорном Карабахе, Ильхам Алиев в своем выступлении также дошел и до территории Армении, заявив, что Зангезур, Ереван и Севан также являются историческими азербайджанскими землями, на которых азербайджанцы жили веками. Лидер Азербайджана неоднократно публично заявлял, что нынешняя Республика Армения основала свою столицу Ереван на азербайджанской территории и армяне являются пришлым народом.

Говоря о «подвигах» азербайджанской армии, Алиев особо выделил, по его словам, взятие Шуши. Президент Азербайджана напомнил, что город Шуши первым был захвачен армянскими войсками во время первой Карабахской войны, а азербайджанская армия его взятием завершила войну, вынудив «врага» принять соглашение о капитуляции.

«С первых часов отечественной войны мы чувствовали поддержку Турции. Эрдоган с первых часов поддержал позицию Азербайджана, заявив, что наше дело справедливое. Его однозначные, жесткие заявления в этом вопросе радовали народ Азербайджана. Мой брат говорил, что Азербайджан прав в этой войне, Азербайджан не одинок, Турция всегда рядом с Азербайджаном», - заявил на военном параде Алиев.

Во время кровопролитной войны, длившейся полтора месяца, Анкара оказывала Баку не только политическую, дипломатическую, но и военную поддержку, вплоть до того, что перебросила сирийских наемников в зону конфликта, чтобы они воевали на стороне азербайджанской армии. А уже после войны Турция добилась своего военного присутствия в регионе, где вместе с российскими военными будет осуществлять наблюдательную миссию. Теперь, как заявил сегодня в центре Баку президент Турции, они вместе с Азербайджаном «вкушают» плоды 44-дневной войны. В своем пространном выступлении Реджеп Тайип Эрдоган также обратился к Армении, посоветовав «образумиться».

«Армения должна образумиться. Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду. Если армянский народ сможет извлечь уроки из Карабахской войны, то в регионе наступит новая эра», - сказал президент Турции.

По словам Эрдогана, «освобождение азербайджанских земель не означает, что борьба окончена». Турецкий лидер призвал Ереван приложить усилия для построения добрососедских отношений с Баку, в то же время пригрозив Армении «железным кулаком Азербайджана», если она продолжит свое агрессивное поведение на Южном Кавказе. Отрицающий геноцид 1,5 миллионов армян со стороны Турции Эдроган выразил мнение, что армяне должны осознать, что они «ничего не добьются, действуя по указке империалистов Запада».

Так называемый турецко-азербайджанский «Парад победы» прошел на центральной площади Баку – площади Азадлыг. Вместе с азербайджанскими военными в нем приняли участие также турецкие военные. Согласно сообщениям, речь идет об элитном подразделении турецкой армии – 2783 военнослужащих. По данным властей Азербайджана, именно 2783 азербайджанских военнослужащих погибли в ходе последней Карабахской войны.

По официальным данным Минобороны Азербайджана, в сегодняшнем военном параде приняли участие несколько тысяч военнослужащих, около 150 единиц военной техники, в том числе ракетные системы и системы противовоздушной обороны. В ходе военного парада были продемонстрированы ударные беспилотники «Байрактар» турецкого производства, сыгравшие ключевую роль в войне. На бакинскую площадь Азадлыг была также выведена бронетехника, конфискованная в ходе войны у армянской стороны. До этого с раннего утра по улицам Баку ездил огромный грузовик, покрытый номерными знаками подбитой техники Армии обороны Нагорного Карабаха.