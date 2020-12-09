Сопредседатели Минской группы в ближайшие дни посетят регион

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в ближайшие дни посетят регион. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вчера вечером в Париже на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном.

«Наша роль - обеспечить соблюдение режима прекращения огня. И в ближайшие дни три сопредседателя посетят территории, чтобы проверить выполнение всего этого», - сказал он.

Жан-Ив Ле Дриан положительно оценил подписание Арменией 9 ноября заявления о прекращении огня в Карабахе.

«Решение властей Армении было смелым шагом. Это позволило прекратить боевые действия и спасло множество жизней. Очень важно пролить свет на информацию о преступлениях, совершенных во время конфликта», - сказал министр иностранных дел Франции, в то же время отметив, что для долгосрочного урегулирования конфликта необходимо возобновить переговоры.

«Нам необходимо возобновить диалог, поскольку прекращение огня - это не соглашение, а конец войны. Сейчас нам необходимо стабильное урегулирование конфликта, в частности, в вопросах, касающихся будущего статуса Нагорного Карабаха, его административного разграничения и средств управления», - подчеркнул Ле Дриан.

По словам министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна, международное сообщество осознало, что вопрос Нагорного Карабаха - это не просто территориальный спор: во всех тех частях Карабаха, которые перешли под контроль Азербайджана, произошли этнические чистки и военные преступления, что еще раз доказывает, что необходимо признание права на самоопределение Карабаха.

«Только в этом случае возможно достичь долгосрочного и справедливого мира, и только тогда можно будет думать о новом периоде мирного существования на Южном Кавказе», - сказал Айвазян, подчеркнув, что применением военной силы невозможно изъять из повестки дня право на самоопределение.

Обе палаты французского парламента - Сенат и Национальная ассамблея, приняли резолюции о необходимости признания независимости Нагорного Карабаха, однако правительство Франции отказалось выполнять эти резолюции, не имеющие обязательной силы.