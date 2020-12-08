В Ереване и некоторых других городах страны начались акции протеста с требованием отставки Пашиняна

Старт акциям гражданского неповиновения в видеообращении дал представитель АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, после чего ряд центральных улиц и перекрестков на короткое время был перекрыт.

Граждане, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сегодня проводили акции протеста как в Ереване, так и в Гюмри, Ванадзоре и ряде других городов. Полицейские призвали их не препятствовать дорожному движению.

Протестующие небольшими группами ходили по Еревану, скандируя лозунги против премьер-министра Пашиняна.

В некоторых местах полиция с применением силы восстановила нарушенное дорожное движение, есть подвергнутые приводу. Между полицейскими и демонстрантами началась потасовка.

Хотя ранее было объявлено, что акции неповиновения продлятся до 17:00, группа протестующих завершила акцию протеста двумя часами ранее, аплодируя полиции по окончании акции.

Перед началом акций протеста полиция призвала к соблюдению законности и правил совместного общежития. В частности, отмечалось, что никто не может ограничивать свободу выражения мнения, но в то же время все граждане имеют право на свободу выражения мнения, свободу передвижения, спокойствие и другие субъективные права.

«Помните, что незаконное осуществление своих прав и злоупотребление ими, которое проявляется в блокировании улиц, нарушении движения транспорта, влечет за собой административную ответственность. Не будем никому мешать, не будем препятствовать становлению общественного согласия», - заявила полиция.

Напомним, после подписания трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху в Армении начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра. Оппозиционные силы обвиняют Никола Пашиняна в бедах, связанных с подписанием «капитуляции» по итогам 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Они считают, что являющийся «символом поражения» Пашинян должен уйти в отставку, а вместо него должен прийти «временный» премьер-министр, который в течение года обеспечит проведение досрочных выборов, не участвуя в них. 5 декабря оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну и его команде: они потребовали от них уйти в отставку до полудня 8 декабря, в противном случае пригрозили акциями гражданского неповиновения.​ Срок ультиматума истек, Пашинян в отставку не подал. Оппозиционные партии заявили, что начинают акции гражданского неповиновения.