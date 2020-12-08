Оппозиционные силы заявляют о начале мирных акций гражданского неповиновения

«Как видите, Никол Пашинян не подал в отставку. Поэтому с этого момента и до 17:00 граждане Республики Армения имеют легитимное право проводить акции мирного неповиновения для того, чтобы выразить свой протест, свое требование», - заявил член состоящего из 16 партий объединения «Фронт спасения отечества» Ишхан Сагателян, который представляет АРФ «Дашнакцутюн».

Он призвал граждан проводить акции протеста в рамках закона.

Напомним, что оппозиционные силы обвиняют Никола Пашиняна в бедах, связанных с подписанием «капитуляции» по итогам 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Они считают, что являющийся «символом поражения» Пашинян должен уйти в отставку, а вместо него должен прийти «временный» премьер-министр, который в течение года обеспечит проведение досрочных выборов, не участвуя в них.

Кандидатом оппозиции на должность такого премьера является бывший министр обороны и премьер-министр Армении Вазген Манукян.

Ранее оппозиционные силы установили крайний срок для ухода премьер-министра Никола Пашиняна в отставку. Этот срок истек сегодня в 12:00. Пашинян в отставку не ушел. Оппозиционные силы предупредили, что, если Пашинян не уйдет в отставку, они начнут массовые акции гражданского неповиновения.