Парламентская оппозиция не видит альтернативы уходу Пашиняна

Глава парламентской фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян сегодня во время инициированных фракцией парламентских слушаний представил дорожную карту, состоящую из одного пункта, которая, по мнению главы оппозиционной фракции, является способом выхода из сложившейся в стране ситуации. «Просвещенная Армения» видит решение только законным путем, в парламенте.

«Премьер-министр, ставший символом поражения, должен уйти в отставку. Парламент должен избрать премьер-министра переходного периода, потому что мы понимаем, что этот парламент не может работать до конца своего конституционного срока», - сказал Марукян.

Он уверен, что ни одна сила в одиночку не сможет вывести страну из кризиса. Марукян сказал, что хотя у «Просвещенной Армении» есть свой кандидат в премьер-министры, есть инициатива встретиться с кандидатом в премьер-министры 17 партий Вазгеном Манукяном.

В то же время Эдмон Марукян добавил, что без правящей фракции «Мой шаг» кризис в стране не будет преодолен.

Отметим, что в сегодняшних слушаниях депутаты правящей фракции не участвовали, хотя, по утверждению Марукяна, их пригласили.

С трибуны парламента он призвал их быть мудрыми, особенно в данный момент, когда общественная безопасность в стране находится под угрозой․ «Я просто не хочу представлять ситуацию, когда после завершения войны подобным образом, я даже не хочу повторять слово «поражение»… после завершения подобным образом, после подписания подобного позорного документа мы закончим это гражданскими столкновениями внутри страны, о чем в последние дни постоянно говорится», - сказал глава фракции «Просвещенная Армения».

Депутат крупнейшей оппозиционной силы в парламенте, фракции «Процветающая Армения», Микаэл Мелкумян, обратился к депутатам правящей фракции: «Большинство должно обсудить это между собой. Я сказал с трибуны, что если вы останетесь там, значит, среди вас нет мужчины, который бы пришел и сказал: мы проиграли и должны уйти. Они должны выйти, чтобы не разделять сегодня с Николом Пашиняном ответственность за это предательское явление. Если они остаются, значит, разделяют. Но они обязательно выйдут. Отсюда они выйдут, давление снаружи будет публичным, и отставка обязательно будет. После этого мы не имеем права создавать новых кумиров».

Другой депутат «Процветающей Армении», Наира Зограбян, однако, не верит, что Пашинян уйдет добровольно, она предупредила, что будут акты неповиновения. «Нет. Он не уйдет, пока не спровоцирует гражданские столкновения. Мы должны сделать все, чтобы гражданских столкновений не было. Армянин не должен проливать кровь армянина. Этот человек должен уйти. Общенародное движение предоставило ему гуманитарный коридор - до завтра. Будут конституционно допустимые акты неповиновения и акции протеста. Как говорил здесь Арарат Мирзоян в годы революции, да, нет ни одного здания, в которое мы не сможем войти, потому что наша борьба честная. Мы хотим спасти то, что осталось от Арцаха, мы хотим спасти Армению. На этом пути есть одно препятствие – и этого человека зовут Никол Пашинян», - сказала Зограбян.