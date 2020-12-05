На митинге оппозиции вновь потребовали отставки Пашиняна. Вазген Манукян представлен в качестве кандидата на пост «переходного премьера»

Ранее Комитет спасения Отечества в составе 17 партий объявил о выдвижении бывшего премьер-министра и министра обороны Армении Вазгена Манукяна на пост премьер-министра в переходном правительстве, которое, по мнению оппозиции, должно прийти на смену нынешнему.

Согласно заявлениям оппозиции, Вазген Манукян приостановит свою партийную деятельность, как только станет премьер-министром, пообещав лично не участвовать в предстоящих парламентских выборах и не претендовать на пост премьер-министра по итогам этих выборов. В то же время через год он обязуется провести досрочные парламентские выборы.

Обращаясь к участникам митинга, Вазген Манукян подчеркнул, что Пашиняну лучше уйти добровольно, иначе его принудят к этому.

«Пашинян должен понять, что это движение – шанс уйти цивилизовано. Если движение проиграет, то разъяренный народ растерзает его. Он уйдет в любом случае», - заявил Манукян.